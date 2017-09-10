أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات

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  الإثنين 18 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟

السعودية تشتري"أس- 400" و"ثاد": تعزيز أوراق أم لعب بالنار؟ الوقت- لم تمضِ ساعات قليلة على توقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صفقة "اس-400" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتّى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات

الإثنين 18 محرم 1439
 
 
 
 
 
أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات

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أردوغان: على واشنطن الاختيار بين تركيا وغولن

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الوقت- اعلنت الحكومة التركية، الاثنين، تعليق إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين في جميع البعثات التركية في أمريكا، من مبدأ معاملة واشنطن بالمثل، بعد الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين الطرفين.

وأشار بيان صادر عن السفارة التركية بواشنطن الى أن "الأحداث أجبرت الحكومة التركية على مراجعة تقييمها لمدى التزام حكومة الولايات المتحدة بضمان أمن مكاتب البعثة الدبلوماسية التركية وموظفيها في أمريكا".

وأضاف بيان السفارة التركية "ومن أجل تقليص عدد الزوار إلى سفارتنا وقنصلياتنا لأقل درجة ممكنة خلال تنفيذ هذه المراجعة، أوقفنا بشكل فوري جميع الخدمات الخاصة بمنح تأشيرة الدخول لغير المهاجرين في كل المؤسسات الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة".

وأكدت السفارة التركية أن هذه الخطوة جاءت ردا على إصدار السفارة الأمريكية لدى أنقرة، أمس، قرارا بوقف منح تأشيرات الدخول لغير المهاجرين في جميع مؤسسات بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في تركيا، عقب اعتقال السلطات التركية، في 4 تشرين الأول الجاري، أحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، متين طبوز، بتهمة تورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تعده أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أواسط تموز من العام 2016، والذي يقيم حتى الآن في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه إليها.

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ترکیا أمريكا دبلوماسية

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