أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وأمريكا وسط تبادل الاتهامات

الوقت- اعلنت الحكومة التركية، الاثنين، تعليق إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين في جميع البعثات التركية في أمريكا، من مبدأ معاملة واشنطن بالمثل، بعد الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين الطرفين.

وأشار بيان صادر عن السفارة التركية بواشنطن الى أن "الأحداث أجبرت الحكومة التركية على مراجعة تقييمها لمدى التزام حكومة الولايات المتحدة بضمان أمن مكاتب البعثة الدبلوماسية التركية وموظفيها في أمريكا".

وأضاف بيان السفارة التركية "ومن أجل تقليص عدد الزوار إلى سفارتنا وقنصلياتنا لأقل درجة ممكنة خلال تنفيذ هذه المراجعة، أوقفنا بشكل فوري جميع الخدمات الخاصة بمنح تأشيرة الدخول لغير المهاجرين في كل المؤسسات الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة".

وأكدت السفارة التركية أن هذه الخطوة جاءت ردا على إصدار السفارة الأمريكية لدى أنقرة، أمس، قرارا بوقف منح تأشيرات الدخول لغير المهاجرين في جميع مؤسسات بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في تركيا، عقب اعتقال السلطات التركية، في 4 تشرين الأول الجاري، أحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، متين طبوز، بتهمة تورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تعده أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أواسط تموز من العام 2016، والذي يقيم حتى الآن في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه إليها.