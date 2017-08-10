نادال يتوج بجائزة بكين الدولية

الوقت- تُوّج اللاعب الإسباني رافايل نادال، المصنف أول عالمياً باللقب رقم 75 في مسيرته الاحترافية، لقب دورة بكين الدولية للتنس، بعد أن تغلب على اللاعب الأسترالي نيك كيريوس 6-2 و6-1 بطريقة محترفة.

وقد توج نادال 75 مرة خلال مسيرته الإحترافية والتي تتضمن 16 لقباً في البطولات الكبرى "غراند سلام"، وتوج في عام 2017 في رولان غاروس الفرنسية للمرة العاشرة، وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

واستعاد نادال هذا الموسم مستواه وعاد إلى صدارة التصنيف العالمي، بعد أن أحرز اللاعب الإسباني لقبه السادس في العام الجاري بعد أن انتظر لمدة 92 د.

وثأر نادال من كيريوس آخر لاعب فاز عليه في عام 2017، وذلك في ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز (1000 نقطة) في اغسطس الماضي.