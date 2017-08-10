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  الإثنين 18 محرم 1439
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شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

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رياضة

نادال يتوج بجائزة بكين الدولية

الأحد 17 محرم 1439
 
 
 
 
 
نادال يتوج بجائزة بكين الدولية
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الوقت- تُوّج اللاعب الإسباني رافايل نادال، المصنف أول عالمياً باللقب رقم 75 في مسيرته الاحترافية، لقب دورة بكين الدولية للتنس، بعد أن تغلب على اللاعب الأسترالي نيك كيريوس 6-2 و6-1 بطريقة محترفة.

وقد توج نادال 75 مرة خلال مسيرته الإحترافية والتي تتضمن 16 لقباً في البطولات الكبرى "غراند سلام"، وتوج في عام 2017 في رولان غاروس الفرنسية للمرة العاشرة، وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

واستعاد نادال هذا الموسم مستواه وعاد إلى صدارة التصنيف العالمي، بعد أن أحرز اللاعب الإسباني لقبه السادس في العام الجاري بعد أن انتظر لمدة 92 د.

وثأر نادال من كيريوس آخر لاعب فاز عليه في عام 2017،  وذلك في ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز (1000 نقطة) في اغسطس الماضي.

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