الموز يقينا من السكتات الدماغية والقلبية

الوقت- أكدت دراسة علمية حديثة من جامعة ألاباما الأمريكية، أن الموز يساعد على تفادي الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وتوصل باحثون إلى أن المستوى العالي للبوتاسيوم الموجود في الموز يقي من تقلص الشرايين ويحول دون حصول ضيق فيها.

وذلك بعد أن أجرى الباحثون التجربة على فأر جرى تزويده بالبوتاسيوم، فاكتشف الباحثون أن أنه كلما كان البوتاسيوم قليلاً ضاقت شرايين الفأر، فيما عندما أضافوا عدد الجرعات له تصبح شرايينه أقل تصلباً.

ولكن حذّروا من أن الإكثار من تناول الموز قد يؤدي إلى أضرار عدة، منها الإصابة بأمراض المعدة فضلاً عن الغثيان والإسهال.

وأوصى الباحثون بتناول موزتين في اليوم للحصول على 3.500 ميليغرام من البوتاسيوم كل يوم، وثمة أطعمة أخرى غنية بالمعادن مثل البطاطس والسمك والدجاج.