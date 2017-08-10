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  الأحد 17 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

أخبار

جيش ميانمار وميليشياته يواصلان حرق منازل الروهينغا

جيش ميانمار وميليشياته يواصلان حرق منازل الروهينغا

الوقت- يواصل جيش ميانمار وميليشياته البوذية أعمال حرق منازل الروهينغا..

كيف ستردّ ايران في حال صنّفت واشنطن الحرس الثوري تنظيماً إرهابياً؟ الوقت- حذّر قائد حرس الثورة الإسلامية الايرانية اللواء محمد علي جعفري..

معارك بين تركيا وهيئة تحرير الشام بإدلب.. والمعارضة تنفي التنسيق مع روسيا الوقت- استعرت المعارك اليوم الأحد، بين قوات تركية وتحالف هيئة تحرير الشام الارهابية..

مالذي يحدث في السعودية.. فرقة رقص روسية بعد أم كلثوم! الوقت- بعد أن عقدت عزمها على بث أغاني "أم كلثوم" على شاشتها، تنوي السعودية استقبال..

داعش في آخر أيامه يستنجد بالنساء لإنقاذه الوقت- كشفت وسائل إعلام تابعة لتنظيم داعش الارهابي عن إعلان التنظيم..

تعرّف على "قنبلة التعتيم" التي سترميها سيئول على بيونغ يانغ الوقت- حصلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، على تقنيات صناعة قنبلة غير مميتة..

أدرعي يحرج "العربية" ويجبرها على حذف تغريدة كاذبة الوقت- نشرت قناة العربية على حسابها الرسمي الخبر التالي: "مراسل العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة".

الجيش السوري يتقدم بمدينة الميادين في ريف دير الزور الوقت- تمكّن الجيش السوري مع الحلفاء يوم أمس واليوم الأحد، من السيطرة..

العدوان السعودي يوقع 8 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال بتعز الوقت- سقط ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قتلى في غارة للتحالف السعودي..

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم! الوقت- هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

باحث سعودي: إعلام السعودية يجمع بين الكيد والمكر وغياب المهنية والنفعية الوقت- شنّ الباحث السعودي محمد العنزي هجوما حادا على الإعلام السعودي، قائلاً: الإعلام في السعودية كائن شيطاني منفلت، يجمع بين الكيد والمكر وغياب المهنية وبين النفعيّة الرخيصة.

مشاركة سعوديّة غير مسبوقة في منتدى "السياسة الإسرائيلية" في نيويورك الوقت- أعلن منتدى "السياسة الإسرائيلية" في نيويورك عن عقد مؤتمر لـ"أمن الشرق الأوسط"، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها الوقت- نشرت القنصلية الأمريكية في جدة بيانا، ذكرت فيه تعرض القصر الملكي في جدة صباح اليوم السبت الى هجوم مسلح اسفر عن مقتل اثنين وجرح اخرين من حرس حماية القصر.

نواب تركمان: نطالب "العبادي" بإبقاء قوات عسكرية في الحويجة بعد تحريرها الوقت- طالب عدد من النواب التركمان في البرلمان العراقي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بإبقاء قوات عسكرية في كركوك بعد تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.

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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

جيش ميانمار وميليشياته يواصلان حرق منازل الروهينغا

الأحد 17 محرم 1439
 
 
 
 
 
جيش ميانمار وميليشياته يواصلان حرق منازل الروهينغا

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الوقت- يواصل جيش ميانمار وميليشياته البوذية أعمال حرق منازل الروهينغا، حيث لم تحدث أي تهدئة للعمليات العسكرية ضد المسلمين في ولاية أراكان غربي ميانمار، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف هذه الجرائم بحق المسلمين في بورما.

وكان قد عرض جيش تحرير روهينغا أراكان (المقاومة في ميانمار) تمديد الهدنة التي أعلنها قبل شهر مقابل وقف العمليات العسكرية.

وكشفت صور سجلها شهود عيان من ولاية أراكان ونشطاء روهينغيون خلال الـ48 ساعة الماضية، اشتعال النيران في عدة قرى، واستمرار حركة النزوح، حيث يتراوح عدد من يصل إلى بنغلاديش من الروهينغا يوميا بين خمسة آلاف وسبعة آلاف شخص.

كما نزح العديد من المسلمين الى عدة قرى شمال أراكان، حيث يسير النازحون بضعة أيام للوصول إلى أقصى شمال الولاية بحثا عن مكان آمن، بعيدا عن قوات الأمن التي تهددهم بالقتل إن لم يرحلوا، حسب شهاداتهم.

وجاءت جرائم الجيش الميانماري مع دخول الأعمال العسكرية في أراكان أسبوعها السابع، وتجاوزت أعداد الروهينغيين الفارين إلى بنغلاديش بسبب أعمال العنف في مناطقهم ستمئة ألف شخص.

الى ذلك لفت بيان صادر عن جيش تحرير روهينغا أراكان إلى أن الهدنة التي أعلنها لشهر واحد ستنتهي الثلاثاء القادم، وأنه على استعداد لمناقشة أي جهود لتحقيق السلام ووقف العمليات العسكرية لأهداف إنسانية.

وقال البيان إن الهدنة التي أعلنها من جانب واحد منذ شهر لم تحقق هدفها الرئيسي بوصول فرق التحقيق الدولية والمساعدات الإنسانية إلى ولاية أراكان.

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جيش ميانمار تواصل الروهينغا

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