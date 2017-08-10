تونس قاب قوسين أو أدنى من مونديال روسيا

الوقت- أصبح المنتخب التونسي بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراته الأخيرة ضد ليبيا، ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الخامسة، وذلك بعدما تمكن من الفوز أمام غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى روسيا 2018.

في الشوط الأول، سجل لغينيا الهدف الأول لاعب لايبزيغ الألماني نابي كيتا وذلك في الدقيقة 37، لكن المنتخب التونسي رد بقوة بفضل نجم المباراة يوسف مساكني الذي سجل الهدف الأول له في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني استطاع المساكني أن يسجل الهدف الثاني لصالح تونس في الدقيقة 75، أما الهدف الثالث فكان من نصيب محمد أمين بن عمر وذلك في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 90+5 سجل نجم المباراة الهدف الرابع في شباك غينيا.

حالياً تملك تونس 13 نقطة مقابل 10 لمنافستها المباشرة جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد فوزها على ليبيا في المنستير 2-1 بالأمس