أمازون تدخل سوق الأدوية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 16 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

أخبار

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

مسؤول روسي رفيع: هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

الوقت- هذه هي المفاجأة الكبيرة التي يحضرها كيم جونغ اون لترامب نهار الثلاثاء القادم!

باحث سعودي: إعلام السعودية يجمع بين الكيد والمكر وغياب المهنية والنفعية الوقت- شنّ الباحث السعودي محمد العنزي هجوما حادا على الإعلام السعودي، قائلاً: الإعلام في السعودية كائن شيطاني منفلت، يجمع بين الكيد والمكر وغياب المهنية وبين النفعيّة الرخيصة.

مشاركة سعوديّة غير مسبوقة في منتدى "السياسة الإسرائيلية" في نيويورك الوقت- أعلن منتدى "السياسة الإسرائيلية" في نيويورك عن عقد مؤتمر لـ"أمن الشرق الأوسط"، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها الوقت- نشرت القنصلية الأمريكية في جدة بيانا، ذكرت فيه تعرض القصر الملكي في جدة صباح اليوم السبت الى هجوم مسلح اسفر عن مقتل اثنين وجرح اخرين من حرس حماية القصر.

نواب تركمان: نطالب "العبادي" بإبقاء قوات عسكرية في الحويجة بعد تحريرها الوقت- طالب عدد من النواب التركمان في البرلمان العراقي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بإبقاء قوات عسكرية في كركوك بعد تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.

اردوغان يعلن عن تفاصيل عملية كبيرة في إدلب اردوغان يعلن عن تفاصيل عملية كبيرة في إدلب

الرئيس روحاني: ان إنتهك الاتفاق النووي فالعالم سيدين امريكا ولن يدين ايران الرئيس روحاني: ان إنتهك الاتفاق النووي فالعالم سيدين امريكا ولن يدين ايران

امريكا ترفض توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية؟ الوقت- لاتزال واشنطن متمسكة بترسانتها النووية حيث أعلنت يوم أمس الجمعة..

الإسبان يحتجون في الشوارع رفضا لاستقلال كتالونيا الوقت- في وقت سيعلن فيه قادة كتالونيا استقلال منطقتهم مطلع الأسبوع المقبل..

صور صادمة لمصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان بحادث مروري الوقت- لقي نائب رئيس وزراء قرغيزستان لشؤون الأمن "تيمير جمعة..

واشنطن تُرضي الرياض بنظام "ثاد" بعد زيارة الملك سلمان لموسكو الوقت- وافقت وزارة الدفاع الامريكية على صفقة محتملة مع السعودية قيمتها 15 مليار دولار..

الأمم المتحدة تبحث حماية أطفال اليمن والسعودية تراوغ الوقت- بعد جرائم العدوان السعودي بحق أطفال اليمن، ذكرت ممثلة الأمين العام..

هل سيقع صدام عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة؟ الوقت- كشف مسؤول أمني عراقي، عن احتمال حدوث صدام عسكري بين الجيش..

المقداد: صمود سوريا الاسطوري أدى إلى انكسار شوكة المخطط الاسرائيلي والامريكي المقداد: صمود سوريا الاسطوري أدى إلى انكسار شوكة المخطط الاسرائيلي والامريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون العقوبات ضد حزب الله الوقت- تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرت مسودّته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 28 أيلول/سبتمبر المنصرم.

منظمات حقوقية تطالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية بعد ادراجها على قائمة العار منظمات حقوقية تطالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية

الوفد الحكومي العراقي ينسحب من جنازة الطالباني بسبب مشكلة العلم الوفد الحكومي العراقي ينسحب من جنازة الطالباني بسبب مشكلة العلم

تهمة جديدة تلاحق ايفانكا ترامب وشقيقها ايفانكا ترامب متهمة بالتزوير في صفقة بيع عقارات

الجيش السوري يتقدم في القريتين ويحرر مناطق مهمة الجيش السوري يتقدم في القريتين ويحرر مناطق مهمة

الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

واشنطن تُرضي الرياض بنظام "ثاد" بعد زيارة الملك سلمان لموسكو

استطلاع رأي سعودي يظهر وجود انقسام داخلي وفشل السياسة السعودية

ترحيب حقوقي غير مسبوق لإدراج التحالف العربي بالقائمة السوداء!

منازل لاتراها حتى في الاحلام وحياة ترف خيالية، تعرف أين وكيف يعيش أثرياء العالم لعام 2017

غراء طبي جديد يغلق أي جرح خلال 60 ثانية

محاولة اقتحام قصر الملك سلمان بجدة.. والسفارة الأمريكية تحذّر رعاياها

صور صادمة لمصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان بحادث مروري

ابرز توقعات معهد ستراتفو: تصادم داخلي كردي ومحمد بن سلمان سيتولى العرش قريبا

اردوغان يعلن عن تفاصيل عملية كبيرة في إدلب

هل حقا استعادت مصر دورها الريادي، أم لاتزال مجرد محاولات؟!

أشياء تُخيف الأمريكيين اكثر من الهجمات الإرهابية، فما هي؟+ صور وإحصائيات

إسبانيا تلتحق بركب المتأهلين للمونديال

هل سيقع صدام عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة؟

إيطاليا تزيد من معاناتها بتعادل أمام مقدونيا

قناة أمريكية ايفانكا وتيلرسون يصفان ترامب بـ "المجنون"!

الملك سلمان يحلق إلى موسكو، زيارة استراتيجية أم إقرار بالعجز؟!

ما الذي سيحدث في البيت الأبيض؟!

فقرُ كردستان سببه بغداد أم أربيل ؟!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

البذخ السعودي في روسيا مزراب هدر مستمر

نهفات الملك سلمان خلال زيارته إلى موسكو.. سجادة ومصعد ذهبي معطل وماذا بعد؟

هذه هي أهداف زيارة اردوغان لإيران

تشومسكي: ترامب يشعر بالراحة وكأنه في منزله في السعودية -الديكتاتورية الوحشية-

الغارديان: كرة القدم استطاعت أن توحد السوريين خلف منتخب بلادهم

حمى الإعدامات في السعودية.. هذا هو عدد المشنوقين لهذا العام!

الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

إحصائيات صادمة عن ضحايا إطلاق النار في أمريكا بلسان نانسي بيلوسي

السعودية والديكتاتور "المتنور"؛ القديم لم يمت والجديد ولادته عسيرة

مسلمو الغرب ضحية "إزدواجية المعايير"

اردوغان يكشف اسرار خطيرة عن لقائه بالاسد وادلب

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

عاجل: امير سعودي يكشف...في هذا التاريخ سيتسلم بن سلمان الحكم في السعودية، وهذا سبب التاخير!

بالصورة وبالتفاصيل نهاية مأساوية لاول امرأة في السعودية وهي تقود سيارتها!

لهذا السبب غيّرت السعودية موقفها من الأسد؟

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

الزعيم الكوري يأخذ بثأره الشخصي من ترامب!

تفاصيل الإتصال الهاتفي بين "تميم" و "بن سلمان": من البداية إلى انقلاب الطاولة

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

"بن سلمان" يكلّف اللواء عسيري بمهمّة الإشراف على سجن الامراء السعوديين

تدمير مصانع دبابات انتحارية لداعش في سوريا

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
الإقتصاد

أمازون تدخل سوق الأدوية

السبت 16 محرم 1439
 
 
 
 
 
أمازون تدخل سوق الأدوية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت شركة أمازون عن نيتها دخول سوق الأدوية الموصوفة طبياً، وذلك في بداية عام 2019، الأمر الذي سيشكل تهديداً للعديد من شركات الأدوية في العالم.

وتجري شركة أمازون محادثات مع الشركات ومتاجر الأدوية في أمريكا، وذلك قبل موعد دخولها إلى أسواق الأدوية بقوة خلال عام أو أكثر.

ومن المقرر أن تتخذ شركة أمازون القرار النهائي بشأن إمكانية دخول سوق الأدوية في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك بحسب ما كشفته بعض المصادر الإعلامية.

ويذكر أن هذا القرار قد ساهم في انخفاض أسهم أكبر سلسلتي متاجر لبيع الأدوية في أمريكا بنسبة فاقت الـ 4% لكل منهما.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

شركة أمازون أسواق الأدوية شركات أدوية أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
احكام سيطرة الجيش السوري علي مناطق المحررة
الإندونيسيات يتظاهرن احتجاجاً على أعمال القتل والعنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة
عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة غرب تعز