أمازون تدخل سوق الأدوية

الوقت- أعلنت شركة أمازون عن نيتها دخول سوق الأدوية الموصوفة طبياً، وذلك في بداية عام 2019، الأمر الذي سيشكل تهديداً للعديد من شركات الأدوية في العالم.

وتجري شركة أمازون محادثات مع الشركات ومتاجر الأدوية في أمريكا، وذلك قبل موعد دخولها إلى أسواق الأدوية بقوة خلال عام أو أكثر.

ومن المقرر أن تتخذ شركة أمازون القرار النهائي بشأن إمكانية دخول سوق الأدوية في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك بحسب ما كشفته بعض المصادر الإعلامية.

ويذكر أن هذا القرار قد ساهم في انخفاض أسهم أكبر سلسلتي متاجر لبيع الأدوية في أمريكا بنسبة فاقت الـ 4% لكل منهما.