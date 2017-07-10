غراء طبي جديد يغلق أي جرح خلال 60 ثانية

الوقت- تمكن فريق طبي بإدارة الباحثة والمحققة الإيرانية "نسيم عنابي" والتي تعمل في جامعة " نورث إيسترن الأميركية" وبمساعدة البروفسور "على خادم حسيني" (استاذ مدرس في جامعة هارفارد)، تمكنوا من تطوير مادة غرائية لاصقة ومرنة يمكن استخدامها عوضا عن الغرز الطبية أو الدبابيس لغلق الجروح الحرجة سواء في الجلد أو الجروح في الأعضاء الداخلية.

ويتم وضع المادة الهلامية التي يعتمد تشكيلها على بروتين هجين مرن يسمى تروبويلاستين ميثاكريلويل والذي يعرف بـ ميترو MetRO اختصارا، على الجروح الداخلية والخارجية لتسريع عملية إغلاقها وتعجيل الشفاء.

وبحسب الباحثين، فإنه يمكن لهذه المادة المطورة أن تتأقلم مع شكل الجروح وملؤها دون أي تدخل في عملية النمو الطبيعي للأنسجة أو التوسع والانكماش للعضو المصاب بالجروح سواء أكان الجرح خارجيا أو داخليا.

آلية عمل المادة الغروية

يتم تعريض المادة الغروية للأشعة فوق البنفسجية من أجل إنهاء عملية غلق الجروح خلال الستين ثانية، وبفضل إنزيم مدمج في الغراء، فإن الطبيب يمكنه التحكم في فترة غلق الجروح ما بين عدة ساعات إلى شهور، بحسب شدة الإصابة حتى التماثل للشفاء التام.

وفي الوقت الحالي لاتزال التجارب مقتصرة على النماذج الحيوانية وأظهرت النتائج إشارات واعدة بشكل كبير، فقد تم تجربة المادة الغروية على الشرايين والرئتين لعدد من القوارض بالإضافة على تجربته على جروح الرئة لدى الخنازير.