صور صادمة لمصرع نائب رئيس وزراء قرغيزستان بحادث مروري

الوقت- لقي نائب رئيس وزراء قرغيزستان لشؤون الأمن "تيمير جمعة قديروف" صباح اليوم السبت، مصرعه في حادث مروري مفجع بالقرب من العاصمة بشكيك.

وأفاد المركز الصحفي لحكومة قرغيزستان في بيان تأكيدا على الحادث: إن حادث اصطدام السيارة، التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء، بالشاحنة أسفر عن مقتل تيمير جمعة قديروف ومساعده نورلان جانغيرتشييف بالإضافة إلى سائق السيارة.

يشار الى أن "تيمير جمعة قديروف" كان المشرف على مسائل الأمن في حكومة قرغيزستان، كما كان يرأس مقرا لإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان المقرر عقدها في الـ15 من أكتوبر الجاري. وقبل تعيينه لمنصب نائب رئيس الوزراء في الـ26 من أغسطس الماضي كان يحل محل سكرتير مجلس الأمن القرغيزستاني.