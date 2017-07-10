هل سيقع صدام عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة؟

الوقت- كشف مسؤول أمني عراقي، عن احتمال حدوث صدام عسكري بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية التابعة لكردستان الانفصالية، في المناطق التي اعتدت عليها القوات الكردية وهي ليست ضمن إقليم كردستان الانفصالي.

وذكر المصدر الأمني العراقي يوم السبت: لا أستبعد حدوث صدام عسكري ما بين قواتنا الأمنية وقوات البيشمركة في المناطق المتجاوز عليها، إذا ما تمسك الجانب الكردي بهذا التجاوز وخرق بنود الدستور العراقي.

وعن زياد وقوع هذا الصدام المباشر لفت المصدر العراقي إلى أن القوات الأمنية العراقية تقترب 2 كيلومتر عن خط التماس مع قوات البيشمركة في الجانب الغربي للحويجة في كركوك، والآن الحشود الأمنية في قرية مزهر العاصي وستصبح المسافة بين القوات والبيشمركة 2كم أرض محرمة وينتهي تحرير الأراضي هناك.

ويوم أمس أعلن الحشد الشعبي انهيار "داعش" عسكرياً في الحويجة، عقب سيطرته على منطقة الفتحة الاستراتيجية، على مداخل غرب مركز قضاء الحويجة، التي شهدت معارك شرسة خاضتها القوات ضد مسلحي التنظيم.

ويوم الاربعاء الماضي انطلقت معركة تحرير مركز قضاء الحويجة، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما يواصل متخصصو الفريق الهندسي تفكيك العبوات الناسفة، والمتفجرات، التي زرعها الإرهابيون في المنطقة، لإعاقة تقدم القوات.