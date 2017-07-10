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  السبت 16 محرم 1439
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شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

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رياضة

إسبانيا تلتحق بركب المتأهلين للمونديال

السبت 16 محرم 1439
 
 
 
 
 
إسبانيا تلتحق بركب المتأهلين للمونديال
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الوقت- تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الألباني بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب خوسيه ريكو بيريز ضمن مباريات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وفي الشوط الأول، أحرز المنتخب الإسباني ثلاثة أهداف. ففي الدقيقة 16 تقدم رودريجو مورينو وسجل الهدف الأول في شباك المنتخب الألباني، ثم أضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب الإسباني تياجو الكانترا في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الألباني تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن معظم المحاولات باءت بالفشل أو ارتطمت بالعارضة والقائم حتى انتهت المباراة بنتيجة الشوط الأول 3-0.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة الأمر الذي يأهله إلى مونديال روسيا بشكل رسمي.

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