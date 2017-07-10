إسبانيا تلتحق بركب المتأهلين للمونديال

الوقت- تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الألباني بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب خوسيه ريكو بيريز ضمن مباريات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وفي الشوط الأول، أحرز المنتخب الإسباني ثلاثة أهداف. ففي الدقيقة 16 تقدم رودريجو مورينو وسجل الهدف الأول في شباك المنتخب الألباني، ثم أضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب الإسباني تياجو الكانترا في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الألباني تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن معظم المحاولات باءت بالفشل أو ارتطمت بالعارضة والقائم حتى انتهت المباراة بنتيجة الشوط الأول 3-0.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة الأمر الذي يأهله إلى مونديال روسيا بشكل رسمي.