مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون العقوبات ضد حزب الله

الوقت- تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرت مسودّته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 28 أيلول/سبتمبر المنصرم.

ويهدف مشروع القانون لتعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015، وفق بيان أصدره مجلس الشيوخ.

وقال السناتور ماركو روبيو، إن "إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين.. وما يزالون يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها"، وفق ما جاء في نصّ البيان.

وأضاف "يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانوننا لعام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، وسن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية".

ويأتي القانون قبل ايام من الخطاب المتوقع أن يلقيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاسبوع المقبل في شأن الاتفاق النووي، حيث هناك أنباء إعلاميّة تشير إلى أن فريق الأمن القومي للبيت الابيض، أوصى بالإجماع بسحب الثقة من الاتفاق النووي مع إيران، من دون الضغط على الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على طهران قد تؤدي إلى انهياره.

صحف أمريكية نشرت اليوم أن مراجعة ترأسها مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر، تقضي بعمل فريق ترامب مع الكونغرس وحلفاء أوروبيين لممارسة ضغوط جديدة على ايران، ولكن الاستراتيجية تفترض أن الاتفاق النووي سيبقى قائماً.

ترامب: حزب الله تهديد للمنطقة بأسرها

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتبر جماعة حزب الله اللبنانية المصنفة إرهابية، بأنها "تهديد" للشعب اللبناني وللمنطقة بأسرها، وفق زعمه.

وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على "حزب الله"، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر صحفية، إلى الحد من تمويل حزب الله من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل الحزب، للحد من قدرته على استعمال الأموال التي يدعم بها نشاطه.

هذا وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ"حزب الله" أو أحد الكيانات المرتبطة به.

كما يخول مشروع القانون للرئيس الأمريكي تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حز ب الله".