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  الجمعة 15 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟

شمال العراق وجنوب السودان ...انفصال أم انتحار؟ فبالرغم من التشابه بين حال كردستان العراق وحال جنوب السودان، تبدو حال كردستان أصعب وأسوأ من حال جنوب السودان، وبالتأكيد أصعب وأسوأ من الصحراء الغربية ضمناً

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

أخبار

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون العقوبات ضد حزب الله

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون العقوبات ضد حزب الله

الوقت- تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرت مسودّته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 28 أيلول/سبتمبر المنصرم.

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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون العقوبات ضد حزب الله

الجمعة 15 محرم 1439
 
 
 
 
 
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ قانون العقوبات ضد حزب الله

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الوقت- تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرت مسودّته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 28 أيلول/سبتمبر المنصرم.

ويهدف مشروع القانون لتعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015، وفق بيان أصدره مجلس الشيوخ.

وقال السناتور ماركو روبيو، إن "إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين.. وما يزالون يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها"، وفق ما جاء في نصّ البيان.

وأضاف "يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانوننا لعام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، وسن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية".

ويأتي القانون قبل ايام من الخطاب المتوقع أن يلقيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاسبوع المقبل في شأن الاتفاق النووي، حيث هناك أنباء إعلاميّة تشير إلى أن فريق الأمن القومي للبيت الابيض، أوصى بالإجماع بسحب الثقة من الاتفاق النووي مع إيران، من دون الضغط على الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على طهران قد تؤدي إلى انهياره.

صحف أمريكية نشرت اليوم أن مراجعة ترأسها مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر، تقضي بعمل فريق ترامب مع الكونغرس وحلفاء أوروبيين لممارسة ضغوط جديدة على ايران، ولكن الاستراتيجية تفترض أن الاتفاق النووي سيبقى قائماً.

ترامب: حزب الله تهديد للمنطقة بأسرها

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتبر جماعة حزب الله اللبنانية المصنفة إرهابية، بأنها "تهديد" للشعب اللبناني وللمنطقة بأسرها، وفق زعمه.

وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على "حزب الله"، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر صحفية، إلى الحد من تمويل حزب الله من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل الحزب، للحد من قدرته على استعمال الأموال التي يدعم بها نشاطه.

هذا وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ"حزب الله" أو أحد الكيانات المرتبطة به.

كما يخول مشروع القانون للرئيس الأمريكي تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع "حز ب الله".

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