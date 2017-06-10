75% من عسل النحل تحتوي على مبيدات حشرية

الوقت- أكدت دراسة حديثة أن معظم عسل النحل في جميع أنحاء العالم يحتوي على نوع شائع من المبيدات الحشرية.

وذلك بعد أن أجرى باحثون سويسريون إختبار على 200 عينة من عسل النحل ووجدوا أن 75 بالمائة منها، فيها على الأقل واحد من خمسة أنواع معروفة من المبيدات الحشرية وأشهرها يسمى نيونيكوتينوادس أو نيونيكس، وهي تضر بصحة البشر.

وأكد العلماء أن هذه الدراسة سببت قلقاً كبيراً على البشر وعلى النحل كذلك، حيث انخفضت أعداد النحل والملقحات الأخرى منذ أكثر من عقد من الزمان بشكل كبير جداً.

وأشار العلماء إلى أن اللوم يقع على مجموعة من العوامل كالمبيدات والطفيليات والمرض وتغير المناخ والافتقار إلى إمدادات غذائية متنوعة ومهمة.