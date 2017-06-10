ما هي المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى كأس العالم؟

الوقت- تأهلت إلى الآن 10 فرق إلى كأس العالم، ومؤخراً ضمنت كل من ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا مقعداً لها في مونديال روسيا 2018.

وتأهلت إنجلترا إلى النهائيات العالمية بعد أن تغلبت على سلوفينيا بهدف وحيد والذي سجله القائد هاري كين في المجموعة السادسة على ملعب ويمبلي.

بالإضافة إلى ذلك، استطاع المنتخب الألماني أن يتأهل إلى المونديال بعد فوزه على إيرلندا الشمالية 3-1 على ملعب ويندسور بارك. وكذلك فعلت إسبانيا بعد فوزها على ألبانيا بثلاثية نظيفة.

ويذكر أن سبق لـ: السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وبلجيكا والبرازيل والمكسيك أن تأهلوا إلى مونديال روسيا، فيما اقتربت الأوروغواي كثيراً من التأهل، أما الأرجنتين فقد أصبحت حالتها معقدة جداً بسبب تعادلها السلبي الأخير امام البيرو.