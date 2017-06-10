الـ FBI يصدر قائمة جديدة بأخطر الارهابيين دون ذكر البغدادي

الوقت- أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI"، قائمة جديدة لأهم المطلوبين بقاضايا تتعلق بالارهاب دون أن تحتوي القائمة على اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي .

وتضمنت القائمة الجديدة رصد مبلغ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

كما رصد المكتب مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كل من أبو عبد الله الفلبيني، والمصريين سيف العدل وعبد الله عبد الله، والأمريكيين عبد الرحمن ياسين وجهاد مصطفى، واللبنانيين محمد الرحايل علي عطوة، وحسن عز الدين جمال عبد الرحيم، واليمنيين جبر البنا وجمال محمد البدوي، والكويتي محمد المنور، والعراقي ودود تركي.

وشملت مكافأة الـ5 ملايين أيضا السعوديين عدنان الشكري جمعة علي سعيد الحوري، وإبراهيم اليعقوب عبد الكريم النصر، وأحمد إبراهيم المغسل.

فيما بلغت مكافأة العثور على الناشطة الأفرو-أمريكية، العضو في "حزب الفهود السود"، أساتا أولوغبالا شكور، مليون دولار.

من جهة أخرى، أدرج مكتب "FBI" أربع شخصيات فلسطينية على القائمة الجديدة، من بينهم الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" رمضان عبد الله شلح، والأسيرة الفلسطينية السابقة أحلام التميمي.

وقال مكتب التحقيقات الأمريكي إنه قد وجّهت إلى أحلام تهمة المشاركة في الهجوم الانتحاري الذي وقع في 9 آب/أغسطس 2001 في مطعم في القدس وقتل فيه 15 إسرائيليا. وخرجت أحلام من السجون الإسرائيلية في صفقة "وفاء الاحرار" بين حماس وإسرائيل، وقال المكتب أن أحلام التميمي "حاملة للسلاح وخطيرة"، مطالبا أي شخص لديه معلومات تتعلق بها الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي، علما أن أحلام تقيم حاليا في الأردن وفي عنوان معروف للسلطات هناك.

أما الفلسطيني الثالث فهو حسين العمري (71 عاما، أفغاني الجنسية، مواليد مدينة يافا) ووجهت له تهمة المشاركة في تفجير طائرة تابعة لخطوط "بان أمريكان" العالمية، في الرحلة رقم 830 بتاريخ 11 آب 1982، وأسفر عن مقتل أحد الركاب وجرح 16 آخرين، بالإضافة إلى محاولة قتل 267 راكبا مع أفراد طاقم الطائرة.

وبالنسبة للمطلوب الفلسطيني الرابع فهو عبد العزيز عودة (67 عاما - غزة)، مطلوب بتهمة القيام بتفجيرات، وأعمال قتل، والابتزاز، وغسيل الأموال.