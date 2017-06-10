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  الجمعة 15 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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أخبار

هكر روس يحصلون على وثائق سرية أمريكية بأسلوب جديد للقرصنة

الجمعة 15 محرم 1439
 
 
 
 
 
هكر روس يحصلون على وثائق سرية أمريكية بأسلوب جديد للقرصنة

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الوقت- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن عملية قرصنة كبيرة قام بها قراصنة كمبيوتر من روسيا واستطاعوا الوصول الى وثائق سرية خاصة بوكالة الامن القومي الامريكية.

وبحسب الصحيفة فان القراصنة الروس استخدموا برنامج مكافحة الفيروسات "كاسبيرسكي" بهدف سرقة وثائق سرية موجودة على الكمبيوتر الشخصي لاحد المتعاقدين مع وكالة الامن القومي الامريكية، وبذلك تمكّن القراصنة، من الوصول الى وثائق تشرح كيف أنّ وكالة الامن القومي الاميركية تقوم ايضا بدورها بقرصنة اجهزة كمبيوتر اجنبية وتحمي نفسها من هجمات سيبرانية.

وتعود عملية القرصنة الروسية هذه الى العام 2015، وهي ثالث عملية من نوعها يتعرض لها متعاقد مع وكالة الامن القومي في غضون اربع سنوات. وقد تكون هذه الواقعة دفعت واشنطن في 13 ايلول/سبتمبر الى اعطاء امر لجميع الموظفين الفدراليين بنزع كل برامج مكافحة الفيروسات التابعة لشركة "كاسبيرسكي لابس" من اجهزة الكومبيوتر في الدوائر الحكومية والوكالات الفدرالية.

واشارت صحيفة وول ستريت جورنال الى ان المتعاقد مع وكالة الامن القومي الامريكية اخذ الملفات السرية العائدة للوكالة الى منزله وقام بنقلها على جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد يكون القراصنة تمكنوا من تحديد مكان تلك الملفات من خلال برنامج كاسبيرسكي الموجود على كمبيوتر ذلك الرجل.

لكنّ شركة كاسبيرسكي الروسية قالت في بيان ان لا دليل على وجود تواطؤ محتمل بينها وبين اجهزة الاستخبارات الروسية، وأقرّ مؤسس الشركة اوجين كاسبيرسكي بأنّ "شخصا او اثنين" يعملان لصالح الحكومة الروسية قد تمكّنا من التسلل الى شركته، لكنه نفى بشدة ان تكون شركته تعمل مع الكرملين.

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امريكا روسيا قراصنة

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