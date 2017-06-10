هكر روس يحصلون على وثائق سرية أمريكية بأسلوب جديد للقرصنة

الوقت- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن عملية قرصنة كبيرة قام بها قراصنة كمبيوتر من روسيا واستطاعوا الوصول الى وثائق سرية خاصة بوكالة الامن القومي الامريكية.

وبحسب الصحيفة فان القراصنة الروس استخدموا برنامج مكافحة الفيروسات "كاسبيرسكي" بهدف سرقة وثائق سرية موجودة على الكمبيوتر الشخصي لاحد المتعاقدين مع وكالة الامن القومي الامريكية، وبذلك تمكّن القراصنة، من الوصول الى وثائق تشرح كيف أنّ وكالة الامن القومي الاميركية تقوم ايضا بدورها بقرصنة اجهزة كمبيوتر اجنبية وتحمي نفسها من هجمات سيبرانية.

وتعود عملية القرصنة الروسية هذه الى العام 2015، وهي ثالث عملية من نوعها يتعرض لها متعاقد مع وكالة الامن القومي في غضون اربع سنوات. وقد تكون هذه الواقعة دفعت واشنطن في 13 ايلول/سبتمبر الى اعطاء امر لجميع الموظفين الفدراليين بنزع كل برامج مكافحة الفيروسات التابعة لشركة "كاسبيرسكي لابس" من اجهزة الكومبيوتر في الدوائر الحكومية والوكالات الفدرالية.

واشارت صحيفة وول ستريت جورنال الى ان المتعاقد مع وكالة الامن القومي الامريكية اخذ الملفات السرية العائدة للوكالة الى منزله وقام بنقلها على جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد يكون القراصنة تمكنوا من تحديد مكان تلك الملفات من خلال برنامج كاسبيرسكي الموجود على كمبيوتر ذلك الرجل.

لكنّ شركة كاسبيرسكي الروسية قالت في بيان ان لا دليل على وجود تواطؤ محتمل بينها وبين اجهزة الاستخبارات الروسية، وأقرّ مؤسس الشركة اوجين كاسبيرسكي بأنّ "شخصا او اثنين" يعملان لصالح الحكومة الروسية قد تمكّنا من التسلل الى شركته، لكنه نفى بشدة ان تكون شركته تعمل مع الكرملين.