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  الجمعة 15 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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رياضة

كين يصعد بإنجلترا لمونديال روسيا

الجمعة 15 محرم 1439
 
 
 
 
 
كين يصعد بإنجلترا لمونديال روسيا
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الوقت- تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز دراماتيكي على نظيره السلوفيني في المباراة التي أقيمت على أرض إنجلترا ضمن الجولة التاسعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

شوط المباراة الأول لم يشهد خطورة تذكر مع بعض الهجمات الإنجليزية التي إنتهت بالفشل.

أما الشوط الثاني فشهد سيطرة إنجليزية ملحوظة مع هجمات متبادلة بين الفريقين وإستبسال لحارس سلوفينيا "أوبلاك"، حتى حلّ الوقت البدل الضائع حين إستطاع نجم توتنهام إنتزاع هدف المباراة الوحيد وهدف إنجلترا الذي أهلها لكأس العالم في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة حجز المنتخب الإنجليزي بطاقة الصعود لمونديال روسياً بشكل رسمي بتصدره مجموعته بـ24 نقطة.

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إنجلترا كأس العالم سلوفينيا

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