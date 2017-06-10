كين يصعد بإنجلترا لمونديال روسيا

الوقت- تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز دراماتيكي على نظيره السلوفيني في المباراة التي أقيمت على أرض إنجلترا ضمن الجولة التاسعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

شوط المباراة الأول لم يشهد خطورة تذكر مع بعض الهجمات الإنجليزية التي إنتهت بالفشل.

أما الشوط الثاني فشهد سيطرة إنجليزية ملحوظة مع هجمات متبادلة بين الفريقين وإستبسال لحارس سلوفينيا "أوبلاك"، حتى حلّ الوقت البدل الضائع حين إستطاع نجم توتنهام إنتزاع هدف المباراة الوحيد وهدف إنجلترا الذي أهلها لكأس العالم في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة حجز المنتخب الإنجليزي بطاقة الصعود لمونديال روسياً بشكل رسمي بتصدره مجموعته بـ24 نقطة.