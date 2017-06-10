المنتخب الألماني يتأهل رسمياً لمونديال روسيا

الوقت- تمكن المنتخب الألماني من الفوز على حساب مضيفه المنتخب الأيرلندي الشمالي بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباريات الجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

في الشوط الأول، استطاع سبستيان رودي أن يسجل الهدف الأول لألمانيا في الدقيقة 2 قبل أن يُضيف ساندرو واغنر الهدف الثاني في الدقيقة 21، لينتهي الشوط بهدفين لصالح ألمانيا.

وفي الشوط الثاني، أضاف جشوا كيميش الهدف الثالث في الدقيقة 86 لألمانيا، وفي الثواني الأخيرة من المباراة تمكن المنتخب الأيرلندي الشمالي من إحراز هدف الشرف الوحيد لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الألماني.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الألماني لمونديال روسيا رسمياً وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة بعد تحقيق 9 انتصارات متتالية ليحافظ على العلامة الكاملة من خلال مباراته مع المنتخب الأيرلندي.