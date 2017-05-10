لقاح مستخلص من الحمض النووي ينهي مرض زيكا

الوقت- توصلت دراسة أمريكية حديثة للقاح جديد مضاد لفيروس زيكا على عكس اللقاحات التقليدية والتي تستخدم فيروسات غير نشطة، حيث صنع اللقاح الجديد من خلال استنساخ قطاعات من الحمض النووي لفيروس زيكا، تضاف إلى مادة جينية تسمى البلازميد.

ويتم حقن هذا اللقاح الجديد أسفل الجلد، ويتابع حالة الشخص بجهاز خاص يولد نبضات كهربائية تحدث مساماً صغيرة في الخلايا، تسمح للحمض النووي بالدخول إلى خلايا الجسم.

وتوصل العلماء بعد أن جرّبوا اللقاح على 40 متطوع، بمعدل 3 جرعات من لقاح زيكا المعروف باسم (جي.إل.إس-5700)، إلى إستكشاف تكوّن أجسام مضادة للفيروس لدى جميعهم.

وفي هذا الإطار، أشار الطبيب بابلو تيباس خبير الأمراض المعدية بجامعة بنسلفانيا إلى أنه قد "تكونت لدى الجميع أجسام مضادة للفيروس".

والجدير بالذكر أن هذا اللقاح الجديد من إنتاج شركة "إنوفيو" الأميركية للأدوية وشركة "جين وان لايف ساينس" الكورية الجنوبية.