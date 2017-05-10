نسور قاسيون يتمسكون بالأمل أمام استراليا

الوقت- تمكن المنتخب السوري من تحقيق التعادل الإيجابي 1-1 في مباراته مع المنتخب الأسترالي في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم .

تمكن اللاعب روبي كروز من تسجيل الهدف الأول لصالح أستراليا بعد خمس دقائق من نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني سجل عمر السومة هدف التعادل لصالح المنتخب السوري في الدقيقة 85 من ركلة جزاء احتسبت له بعدما تعرض لخطأ أثناء محاولته تسديد رأسية من مدى قريب.

ويذكر أن المنتخب السوري (الذي لم يتمكن أن يتأهل من قبل لكأس العالم) هو الذي اختار خوض هذه المباراة في ماليزيا لمنعهم من استضافة مبارياتهم في سوريا بسبب الأوضاع الأمنية.

ومن المقرر أن تستضيف استراليا التي تسعى أن تتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، مباراة إياب الملحق لها يوم الثلاثاء المقبل.