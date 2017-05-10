ایشیغورو یحصد جائزة نوبل للاداب 2017

الوقت- حصد الروائي والأديب البريطاني الجنسية الياباني كازو إيشيغورو، جائزة نوبل في الأدب لعام 2017ن، لتعريته علاقة الانسان بالعالم.

ومنحت الأكاديمية السويدية ايشيغورو اليوم الخميس الجائزة وأثنت على الروائي قائلة إنه ككاتب "قد عرى في روياته التي تتسم بقوة عاطفية عظيمة الخواء الكامن تحت شعورنا الواهم بالعلاقة بالعالم".

تصريحات ايشيغورو

صرح الروائي "62 عاما" عقب تسلمه الجائزة قائلا إن في الجائزة "إطراء مذهلا".

وفي تصريحات لبي بي سي، قال ايشيغورو "إن لجنة نوبل لم تتصل به. وأضاف أنه غير متأكد إن كان في الأمر خدعة". مضيفا أنه "شرف عظيم، لأن الجائزة تعني في الأساس أني أسير على خطى المؤلفين الكبار، فهذا ثناء رائع."

مؤلفاته

كتب إيشيغورو ثماني روايات، ترجمت إلى 40 لغة. ومن أكثر رواياته شهرة "منظر شاحب من التلال" 1982، و"فنان من العالم الطافي" 1986، وكذلك "من لا عزاء لهم" 1995، ، "بينما كنا يتامى" 2000، ."بقايا يوم"، و"لا تدعني أرحل أبدا"، اللتان تحولتا إلى فيلمين سينيمائيين نالا نجاحا كبيرا.

ومنح إيشيغورو نوط (OBE) في بريطانيا في عام 1995 لما قدمه من خدمات في الأدب.

حياة ايشيغورو

ولد كازو إيشيغورو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954 في نجازاكي باليابان، ثم انتقلت أسرته للعيش في إنجلترا عام 1960.

حصل على درجة الليسانس من جامعة كنت عام 1978، ثم نال الماجستير من جامعة إيست أنغليا في الكتابة الإبداعية عام 1980. وحصل على الجنسية البريطانية عام 1982.

ويعد منح إيشيغورو الجائزة هذا العام - كما يقول مراقبون - عودة بها إلى مسارها الأدبي في أعقاب منحها للمطرب الأمريكي والشاعر، بوب ديلان.

يذكر أن جوائز نوبل تنسب إلى مخترع الديناميت، ألفريد نوبل، وبدأت في عام 1901 تقديرا للإنجازات في مجالات العلوم والأدب والسلام، تنفيذا لوصيته.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 9 ملايين كورونا، أي ما يعادل مليونا و100 ألف دولار.