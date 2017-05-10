الأسد يبحث مع بروجردي مستجدات الحرب على الإرهاب والتطورات الإقليمية

الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز العمل السياسي بغية تحصين موقف المحور المحارب للإرهاب.

وبحث الأسد مع ضيفه آخر مستجدات الحرب على الإرهاب والتطورات الإقليمية والدولية وتم التشديد على أن التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم لا يمكن فصلها عما يتحقق في سورية من حرب على الإرهاب.

ومن جهته اعتبر بروجردي أنَّ الانتصارات المتلاحقة التي يحقّقها الجيش السوري وحلفاؤه وأصدقاؤه، ترسم اليوم بداية النهاية للتنظيمات الإرهابية التي سُخّرت لتكون رأس الحربة لفرض مشاريع الغرب والكيان الصهيوني على حساب مصالح ومستقبل الشعب السوري وشعوب المنطقة.

أكد الوفد الإيراني عزم بلاده على مواصلة دعم سورية ليس فقط في حربها ضد الإرهاب بل أيضا في معركتها لإعادة الإعمار وهي مستعدة لتقديم كل ما يلزم بهذا الخصوص عبر توسيع آفاق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحول الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في شمال العراق عبر الجانبان عن رفضهما المطلق لأي محاولة ترمي إلى المساس بسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العراقية أو أي من دول المنطقة وأكدا أن مواجهة المخاطر التي تتعرض لها دول المنطقة وفي مقدمتها خطر الارهاب تقتضي ترسيخ عوامل الوحدة والتجانس بين جميع مكونات شعوبها.