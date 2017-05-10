أردوغان يعلن اغلاق المعابر البرية مع اقليم كردستان العراق

الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، قرب اغلاق المعابر البرية مع اقليم كردستان العراق، بعد اغلاق المجال الجوي.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال لقائه مع وجهاء المناطق الشرقية لتركيا، إن "رفض تركيا لاستفتاء اقليم شمال العراق، لا علاقة له بالأكراد، وإنما مرده لإجراء الاستفتاء دون مشاورة أنقرة وفي وقت يحتاج فيه العراق للوحدة"، معتبرا الاستفتاء "خيانة لوحدة الأراضي العراقية".

وأضاف اردوغان مخاطبا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، "إسرائيل هي الوحيدة التي تقف وراءك، فأنت تجلس على الطاولة وعن يمينك وزير خارجية فرنسي سابق وعن يسارك يهودي آخر، وهؤلاء ليسوا أصدقاء لك، فاليوم يفقون إلى جانبك وغداً سيختفون، عليك أن تتعاون معنا".



ووجه اردوغان عدة تساؤلات الى "إدارة اقليم شمال العراق"، "ماذا ستفعلون الآن (بعد الإصرار على استفتاء الانفصال)؟ إلى أين ستذهبون؟ وكيف ستدخلون وتخرجون من الاقليم؟، المجال الجوي (لشمال العراق) أُغلق وقريباً ستغلق المعابر البرية أيضاً".



وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد، امس الاربعاء، أن بلاده اتخذت إجراء ازاء استفتاء كردستان، لافتا إلى أن دول إيران والعراق وتركيا جاهزة لمضاعفة الاجراءات ضد ما سماه "شمال العراق".