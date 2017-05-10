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  الخميس 14 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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أخبار

أردوغان يعلن اغلاق المعابر البرية مع اقليم كردستان العراق

الخميس 14 محرم 1439
 
 
 
 
 
أردوغان يعلن اغلاق المعابر البرية مع اقليم كردستان العراق

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الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، قرب اغلاق المعابر البرية مع اقليم كردستان العراق، بعد اغلاق المجال الجوي.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال لقائه مع وجهاء المناطق الشرقية لتركيا، إن "رفض تركيا لاستفتاء اقليم شمال العراق، لا علاقة له بالأكراد، وإنما مرده لإجراء الاستفتاء دون مشاورة أنقرة وفي وقت يحتاج فيه العراق للوحدة"، معتبرا الاستفتاء "خيانة لوحدة الأراضي العراقية".

وأضاف اردوغان مخاطبا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، "إسرائيل هي الوحيدة التي تقف وراءك، فأنت تجلس على الطاولة وعن يمينك وزير خارجية فرنسي سابق وعن يسارك يهودي آخر، وهؤلاء ليسوا أصدقاء لك، فاليوم يفقون إلى جانبك وغداً سيختفون، عليك أن تتعاون معنا".

ووجه اردوغان عدة تساؤلات الى "إدارة اقليم شمال العراق"، "ماذا ستفعلون الآن (بعد الإصرار على استفتاء الانفصال)؟ إلى أين ستذهبون؟ وكيف ستدخلون وتخرجون من الاقليم؟، المجال الجوي (لشمال العراق) أُغلق وقريباً ستغلق المعابر البرية أيضاً".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد، امس الاربعاء، أن بلاده اتخذت إجراء ازاء استفتاء كردستان، لافتا إلى أن دول إيران والعراق وتركيا جاهزة لمضاعفة الاجراءات ضد ما سماه "شمال العراق".

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