آلية ثلاثية بين ايران وتركيا والعراق للضغط على كردستان

الوقت- كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس عن تشكيل آلية ثلاثية مع مع إيران والعراق، ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق للضغط على إقليم كردستان الانفصالي.

وتابع الرئيس التركي أنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن مدينة كركوك العراقية ولا شرعية للأكراد هناك.

وأضاف أردوغان: إن إدارة شمال العراق أجرت استفتاء غير مشروع ولن نقبل بنتيجته، وتساءل: لماذا يجري الاستفتاء ولا يوجد أي بلد يعترف به إلا إسرائيل.

وتابع الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسن روحاني بالعاصمة الإيرانية طهران، أن تركيا وإيران موقفهما واحد من استفتاء شمال العراق، مبينا أن تركيا – إيران – العراق، اتخذت إجراءات إزاء هذا الاستفتاء، مهددًا قيادات كردستان قائلا: جاهزون لمضاعفة الإجراءات التي نتخذها ضد إقليم كردستان، ولدينا آلية ثلاثية نتعامل من خلالها إزاء هذا الملف.