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  الخميس 14 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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أخبار

آلية ثلاثية بين ايران وتركيا والعراق للضغط على كردستان

الخميس 14 محرم 1439
 
 
 
 
 
آلية ثلاثية بين ايران وتركيا والعراق للضغط على كردستان

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الوقت- كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس عن تشكيل آلية ثلاثية مع مع إيران والعراق، ستحدد إن كان سيتم وقف إمدادات النفط من شمال العراق للضغط على إقليم كردستان الانفصالي.

وتابع الرئيس التركي أنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن مدينة كركوك العراقية ولا شرعية للأكراد هناك.

وأضاف أردوغان: إن إدارة شمال العراق أجرت استفتاء غير مشروع ولن نقبل بنتيجته، وتساءل: لماذا يجري الاستفتاء ولا يوجد أي بلد يعترف به إلا إسرائيل.

وتابع الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسن روحاني بالعاصمة الإيرانية طهران، أن تركيا وإيران موقفهما واحد من استفتاء شمال العراق، مبينا أن تركيا – إيران – العراق، اتخذت إجراءات إزاء هذا الاستفتاء، مهددًا قيادات كردستان قائلا: جاهزون لمضاعفة الإجراءات التي نتخذها ضد إقليم كردستان، ولدينا آلية ثلاثية نتعامل من خلالها إزاء هذا الملف.

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الرئيس كردستان اردوغان ايران

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