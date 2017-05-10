90 % من الأراضي السورية تحررت ومقتل 49 من جبهة النصرة

الوقت- بعد 6 سنوات من الحرب على الارهاب لاسيما تنظيم داعش، كشف رئيس مركز محاربة الإرهاب في سوريا، اليوم الخميس، أن 90% من الأراضي السورية تحررت من الإرهاب.

وتابع الفريق أول أندريه نوفيكوف: إنه وفقا لتقييمات العسكريين، فاليوم تم تحرير 90% من أراضي الجمهورية العربية السورية من التنظيمات الإرهابية.

واعتبر القائد الروسي هذا التقدم نتيجة إيجابية وهامة في الحرب على الإرهاب.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل 49 من جبهة النصرة في ضربات جوية روسية في سوريا منهم قادتها السبعة.

وبحسب إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء: قُتل 12 قياديا ميدانيا من جبهة النصرة في سوريا نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي.

وتابع كوناشينكوف، إنه نتيجة لعملية خاصة للدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في "جبهة النصرة" بسوريا، بينهم مساعد زعيم "جبهة النصرة" أبي محمد الجولاني.