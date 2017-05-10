الجيش العراقي يستعيد الحويجة من داعش بالكامل

الوقت- تمكن الجيش العراقي من استعادة سيطرته على الحويجة بالكامل، وتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. حسبما ذكر بيان عسكري، اليوم الخميس.

ويوم أمس الاربعاء أعلنت قيادة عمليات تحرير الحويجة بالجيش العراقي، اقتحام مركز قضاء الحويجة وتكبيد عصابات داعش الارهابية خسائر بالأرواح والمعدات.

وكانت قد نقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" عن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قوله: إن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي اقتحمت مركز قضاء الحويجة وكبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات ومستمرة بالتقدم.

في سياق آخر أعلن وزير الدفاع التشيكي مارتن ستروبنيتسكي، عن خطط الوزارة لزيادة عدد العسكريين التشيك في قوات التحالف بالعراق ليصل إلى 200 أو 300 عنصر في عام 2018.

وتعمل الشرطة العسكرية التشيكية في العراق، فضلا عن مستشاري الطيران، الذين يساعدون الطيارين المحليين في التدريب على الإدارة والصيانة الأرضية للطائرات الهجومية "إل – 159"، التي اشترتها بغداد من التشيك في عام 2016.