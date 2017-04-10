السجون السعودية تغص بمعتقلي الرأي وحملة القمع متواصلة

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  الخميس 14 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

السجون السعودية تغص بمعتقلي الرأي وحملة القمع متواصلة

الخميس 14 محرم 1439
 
 
 
 
 
السجون السعودية تغص بمعتقلي الرأي وحملة القمع متواصلة

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محمد بن سلمان أطاح بمكانة السعودية اقليميا على حساب تعزيز ايران لمكانتها

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الوقت - واصل النظام السعودي حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف القضاة والدعاة ورجال الدين والمفكرين في اطار مساعي المملكة للتخلص من أي صوت معارض.

وفي جديد الاعتقالات في السعودية، تم اعتقال الإعلامي مالك الأحمد، المعروف بتقديمه نقدا وتقييما لوسائل إعلام وأفلام ومسلسلات، من عدة جوانب، أبرزها "المهني والأخلاقي"، وعلق الكاتب السعودي جمال خاشقجي على اعتقال الأحمد، قائلا: "كنت معه في جروب واتس أب يضم مثقفين وأكاديميين ورجال أمن، لعله رابع الأعضاء الذين اعتقلوا"، متابعا: "اعتقال الدكتور مالك الأحمد يعني أنه لا أحد آمن!!!".
كما اعتقلت السلطات السعودية أيضا القاضي في محكمة الاستئناف حمد المرشد، إضافة إلى اعتقال القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف، القاضي في المحكمة المتخصصة بالرياض.
وبحسب موقع "معتقلي الرأي" فإن السلطات اعتقلت الداعية سعيد بن فروة، الذي أثار جدلا واسعا قبل شهور، بعد اتهامه بتكفير الممثل ناصر القصبي، كما اعتقل الشيخ سامي الغيهب، مدير وحدة مكافحة جرائم الابتزاز في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اعتقال الشخصيات السعودية البارزة

وبدأت السعودية منذ حوالي الاسبوعين حملة اعتقالات ضخمة، بحق دعاة وأكاديميين بارزين في سياق حملة بن سلمان لتغريب المملكة، واعتقلت الشيخ البارز "سلمان العودة" والداعية محمد المنجد، بعد تحريض مستمر عليه من قبل حسابات سعودية، منذ بدء حملة الاعتقالات مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، لاسيما بعد أن تعاطف مع الشيخ المعتقل العودة.

وفي السياق ذاته، ذكرت حسابات سعودية أن السلطات اعتقلت الشيخ مناور النوب؛ لنشره تغريدات تتعاطف مع الشيخ سلمان العودة.

وقبل أيام، أكد ناشطون نبأ اعتقال الداعية الشاب نايف الصحفي، الذي اشتهر بمحاضراته الوعظية أمام تجمعات الشباب في مدينة جدة.

كما اعتقلت السلطات السعودية الشيخ محمد البراك، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وعضو رابطة علماء المسلمين، واعتقلت أيضا الشيخ محمد صالح المقبل، رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة المذنب، بمنطقة القصيم جنوبي السعودية.

كما طالت حملة الاعتقالات كلا من القاضي السعودي يوسف الفراج مدير مكتب وزير العدل، ووكيل الوزارة أحمد العميرة، كما رجحت المصادر اعتقال الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز الزهراني.

وكان المغرد السعودي الشهير باسم "مجتهد"، كشف في وقت سابق أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينوي التخلص من أعضاء هيئة كبار "العلماء" بالتوازي مع أنباء تتحدث عن تقليص صلاحيات "الشرطة الدينية" في السعودية.

وبحسب المغرد مجتهد فان بن سلمان يستعد للتخلص من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء المتورطين في "كتابات وتسجيلات فيها تأكيد صارم على الولاء والبراء ونواقض الإسلام"، وأضاف أن "الفكرة المطروحة أمامه لن تكون بإبعادهم كأفراد فقط، بل بإعادة تشكيل المؤسسات الدينية، وإلغاء هيئة كبار العلماء وإبقاء مؤسسة الإفتاء فقط".

كما اعتقلت السلطات السعودية أشهر محلل اقتصادي في المملكة، وهو عصام الزامل، الذي ثارت بعد اعتقاله علامات استفهام عديدة من قبل السعوديين، وبخلاف غالبية المعتقلين في السعودية، لا يعد الزامل من المحسوبين على التيار المتشدد، ويحصر غالبية تغريداته في الحديث عن أمور اقتصادية، الأمر الذي أثار استغراب السعوديين، كما يعد الزامل بحسب مجلة "فوربس" بأنه أحد أهم الشخصيات في السعودية، حاز على العديد من الجوائز، وحظي بتكريم شخصي من الملك سلمان بن عبد العزيز قبل سنوات.

وسبق للزامل الحديث بشكل مبسط عن الوضع الاقتصادي السعودي، والتحذير بأنه "ليس بخير"، وهو ما دفع بمغردين موالين للحكومة إلى تخوينه، مستدلين بذلك على النقد، والنصح الذي يقدمه للحكومة، مقابل ثنائه على التجربة الاقتصادية التركية.

احتقان داخلي

واعتبر عدد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي أن النظام في بلادهم يرمي الطعم للشعب السعودي من خلال السماح للمرأة بالقيادة وغيرها من الامور التي تعتبر حقوقاً بسيطة جدا ولا يحتاج الى منية أحد ومن خلال هذا الطعم يقوم باعتقال الشرفاء والوطنيين لكبت الاصوات الاصلاحية وحتى الصامتة منهم.

في حين طالب مغرد سعودي على التويتر بعد الانخداع بهذا الطعم الذي يرميه نظام آل سعود، ورؤية الحقيقة المرة وهي أن العائلات السعودية من ذوي المعتقلين يعانون وتتسع دائرة المعاناة مع اتساع دائرة القمع والظلم، كما يزداد التعاطف الشعبي مع المعتقلين.

صحف عالمية: النظام السعودي قمعي وشمولي

من جانبها اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير جديد ان الحكومة السعودية "نظام قمعي"، يقوم "بوضع الكثير من القوانين الصارمة على الحياة الاجتماعية للمواطنين السعوديين". وفي إشارة إلى الطابع الغامض للأمير السعودي محمد بن سلمان، فلقد أثارت هذه الصحيفة العديد من الأسئلة، عما إذا كان محمد بن سلمان هو مصلح يريد للسعودية أن تنضم إلى القرن الحادي والعشرين أم انه أمير صغير لا يملك التجربة الكافية والذي من الممكن أن تتسبب سلطته هذه في إدخال المنطقة في حالة من الفوضى.

واستعرضت صحيفة الغارديان البريطانية في مقالها "الظروف السياسية والاجتماعية في السعودية" وكتبت أنه في الأيام الماضية، قام المسؤولون السعوديون بموجة من الإجراءات والاعتقالات ضد المعارضين لهذا الانقلاب، فيهم عدد من علماء الدين ونقاد السياسات الحكومية السعودية والمنافسين السياسيين. وتأتي هذه الموجة من الاعتقالات أيضا وسط تكهنات مستمرة بأن الأمير محمد يجهز نفسه للوصول إلى العرش.

وكانت صحيفة "الواشنطن بوست" ذكرت أن السعودية باتت أشبه بزنزانة كبيرة، بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

فيما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن محمد بن سلمان يخطط لتأسيس نظام شمولي لا يتسامح حتى مع الصامتين.

 

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