القمر الصناعي الإيراني "دوستي" جاهزاً للإطلاق

الوقت- أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية محسن بهرامي عن أن القمر الصناعي “دوستي” بات جاهزاً للإطلاق، فيما القمر الصناعي “ظفر” سيطلق في العام القادم.

وفي هذا الإطار، اشار بهرامي في بيان صحفي له إلى أن "تم تصميم وتصنيع القمر الصناعي “ظفر” في جامعة “علم وصنعت إيران” وسيتم إطلاقه العام القادم".

وأضاف "تم الانتهاء من إعداد القمر الصناعي “دوستي” وسيتم إطلاقه في القريب العاجل وهو من المشاريع التي نفذتها منظمة الفضاء الإيرانية".

وأوضح "أيضاً تم التحضير للقمر الصناعي “بيام أمير كبير” وكذلك المراحل الأولى للقمر “ناهيد1” في مختبرات المنظمة."