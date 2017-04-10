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  الأربعاء 13 محرم 1439
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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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أردوغان من طهران: الإستفتاء الذي يصدر بعد التباحث مع الموساد لا سند قانوني له الوقت- إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإستفتاء الأخير الذي جرى على استقلال إقليم كردستان فاقد للشرعية ولم يعترف به سوى العدو الصهيوني.

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أخبار

آية الله خامنئي: القوى الاجنبية بصدد تشكيل اسرائيل جديدة

الأربعاء 13 محرم 1439
 
 
 
 
 
آية الله خامنئي: القوى الاجنبية بصدد تشكيل اسرائيل جديدة

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الوقت- قال آية الله العظمى السيد علي الخامئني قائد الثورة الاسلامية اليوم الأربعاء ان امريكا والقوى الاجنبية بصدد تشكيل "اسرائيل جديدة" في المنطقة.

ولدى استقباله اليوم الاربعاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وصف القائد الخامنئي إجراء الاستفتاء في كردستان العراق بأنه خيانة للمنطقة ويهدد مستقبلها.

وشدد سماحة القائد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا، ووصف الاتفاق والتعاون بين البلدين في القضايا الهامة للعالم الاسلامي، بأنه هام ومؤثر للغاية.

وأشار القائد الى المصالح الامريكية والصهيونية من وراء إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، وقال: ان امريكا والقوى الاجنبية لا يمكن الثقة بها وهي بصدد تشكيل "اسرائيل جديدة" في المنطقة.

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