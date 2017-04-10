آية الله خامنئي: القوى الاجنبية بصدد تشكيل اسرائيل جديدة

الوقت- قال آية الله العظمى السيد علي الخامئني قائد الثورة الاسلامية اليوم الأربعاء ان امريكا والقوى الاجنبية بصدد تشكيل "اسرائيل جديدة" في المنطقة.

ولدى استقباله اليوم الاربعاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وصف القائد الخامنئي إجراء الاستفتاء في كردستان العراق بأنه خيانة للمنطقة ويهدد مستقبلها.

وشدد سماحة القائد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا، ووصف الاتفاق والتعاون بين البلدين في القضايا الهامة للعالم الاسلامي، بأنه هام ومؤثر للغاية.

وأشار القائد الى المصالح الامريكية والصهيونية من وراء إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، وقال: ان امريكا والقوى الاجنبية لا يمكن الثقة بها وهي بصدد تشكيل "اسرائيل جديدة" في المنطقة.