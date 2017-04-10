نجم الريال ينوي التبرع بكرته الذهبية

الوقت- أعلن نجم ريال مدريد البرتغالي "كريستيانو رونالدو" عن قرار بيع إحدى كراته الذهبية في مزاد علني وتخصيص أموالها للأعمال الخيرية، في خطوة جريئة منه.

حيث فاز بجائزة الكرة الذهبية من نسخة 2013 رجل الأعمال إيدان أوفر، وذلك في مزاد علني أقيم في لندن مقابل 600 ألف يورو، وتم تخصيص أموالها لمساعدة أطفال مرضى في جميع أنحاء العالم.

وساهم خلال المزاد العلني كل من مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا كذلك بـ30 ألف يورو وتذاكر مجانية لحضور مباريات في مانشستر لصالح الأطفال المرضى.

ومن المقرر أن يقوم رونالدو بتخصيص جوائز أخرى حصل عليها لتنظيم مزادات مشابهة تذهب عائداتها لأعمال خيرية متنوعة.