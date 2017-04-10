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  الخميس 14 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران

أبعاد وأهمية زيارة أردوغان إلى طهران تكتسب زيارة الرئيس التركي إلى طهران أهمية خاصة في هذا الوقت بالذات نظراً للتطورات التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان العراق والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

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أردوغان من طهران: الإستفتاء الذي يصدر بعد التباحث مع الموساد لا سند قانوني له الوقت- إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإستفتاء الأخير الذي جرى على استقلال إقليم كردستان فاقد للشرعية ولم يعترف به سوى العدو الصهيوني.

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رياضة

نجم الريال ينوي التبرع بكرته الذهبية

الخميس 14 محرم 1439
 
 
 
 
 
نجم الريال ينوي التبرع بكرته الذهبية
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الوقت- أعلن نجم ريال مدريد البرتغالي "كريستيانو رونالدو" عن قرار بيع إحدى كراته الذهبية في مزاد علني وتخصيص أموالها للأعمال الخيرية، في خطوة جريئة منه.

حيث فاز بجائزة الكرة الذهبية من نسخة 2013 رجل الأعمال إيدان أوفر، وذلك في مزاد علني أقيم في لندن مقابل 600 ألف يورو، وتم تخصيص أموالها لمساعدة أطفال مرضى في جميع أنحاء العالم.

وساهم خلال المزاد العلني كل من مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا كذلك بـ30 ألف يورو وتذاكر مجانية لحضور مباريات في مانشستر لصالح الأطفال المرضى.

ومن المقرر أن يقوم رونالدو بتخصيص جوائز أخرى حصل عليها لتنظيم مزادات مشابهة تذهب عائداتها لأعمال خيرية متنوعة.

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