يار الله يعلن انطلاق معركة تحرير مركز الحويجة

الوقت- أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية تحرير مركز الحويجة وناحية الرياض، بالتزامن مع التقدم السريعة في المنطقة.

وقال يار الله في بيان له: "على بركة الله شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف القائد العسكري، أن "العملية تأتي ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة"، مؤكدا قرب السيطرة على القضاء بالكامل والذي يعد آخر المعاقل المتبقية لـ"داعش الإرهابي" في العراق.

وكانت القوات الأمنية والحشد الشعبي بدأت عملية عسكرية واسعة منذ أيام لتحرير الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم "داعش الإرهابي" وحققت إنجازات كبيرة.

وتمكنت القوات العراقية بمساعدة الحشد الشعبي، من السيطرة على قاعدة جوية وتحريرها من تنظيم داعش الارهابي، الإثنين، لتكسب منطقة استراتيجية في شمال البلاد مع تقدمها باتجاه مدينة الحويجة.