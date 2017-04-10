يار الله يعلن انطلاق معركة تحرير مركز الحويجة

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  الأربعاء 13 محرم 1439
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آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال"

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

يار الله يعلن انطلاق معركة تحرير مركز الحويجة

الأربعاء 13 محرم 1439
 
 
 
 
 
يار الله يعلن انطلاق معركة تحرير مركز الحويجة

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الوقت- أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الأربعاء،  انطلاق عملية تحرير مركز الحويجة وناحية الرياض، بالتزامن مع التقدم السريعة في المنطقة.

وقال يار الله في بيان له: "على بركة الله شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف القائد العسكري، أن "العملية تأتي ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة"، مؤكدا قرب السيطرة على القضاء بالكامل والذي يعد آخر المعاقل المتبقية لـ"داعش الإرهابي" في العراق.

وكانت القوات الأمنية والحشد الشعبي بدأت عملية عسكرية واسعة منذ أيام لتحرير الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم "داعش الإرهابي" وحققت إنجازات كبيرة.

وتمكنت القوات العراقية بمساعدة الحشد الشعبي، من السيطرة على قاعدة جوية وتحريرها من تنظيم داعش الارهابي، الإثنين، لتكسب منطقة استراتيجية في شمال البلاد مع تقدمها باتجاه مدينة الحويجة.

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العراق الحويجة داعش

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