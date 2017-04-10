رئيس إقليم كتالونيا: الاستقلال خلال أيام، والملك الاسباني يهدد

الوقت- أكد رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، الأربعاء، أن انفصال الاقليم عن اسبانيا سيتم خلال 3 ايام بعد الاعلان عن نتائج الاستفتاء.

وأكد بيغديمونت إن الكاتالونيين كسبوا الحق بأن تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول "الملايين" منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حظرته الحكومة المركزية الإسبانية، وذلك بعد استفتاء حظرته الحكومة، وشابته أعمال عنف.

وأعلنت حكومة كتالونيا أن نحو 2.26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وأن 90 في المائة منهم صوتوا لصالح الانفصال، يمثل هذا نسبة إقبال تبلغ نحو 42.3 في المائة من إجمالي عدد الناخبين في الإقليم والذي يبلغ 5.34 مليون شخص.

وكانت المحكمة الدستورية في إسبانيا حظرت إجراء استفتاء الاستقلال واعتبرته غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور الإسباني.

من جانبه اكد الملك الإسباني فيليب السادس، رفضه للتوجهات الانفصالية في إقليم كتالونياالإسباني، وفيما شدد على التزامه بـ"وحدة إسبانيا"، اتهم زعماء كتالونيا بـ"هدم" الديمقراطية.

وقال فيليب السادس في كلمة موجهة للشعب، بثها التلفزيون الرسمي، إن "السلوك غير المسؤول لزعماء كتالونيا أدى إلى تقويض الوئام الاجتماعي في الإقليم اليوم المجتمع الكتالوني ممزق ويعاني من الصراع"، مؤكدا أن "التاج الإسباني ملتزم بقوة بالدستور وبالديمقراطية".