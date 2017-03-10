بيل يغيب عن الريال لمدة شهر كامل

الوقت- في بيان رسمي لنادي ريال مدريد تم الإعلان عن غياب نجم الريال ومنتخب ويلز غاريث بيل لمدة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وفي هذا الإطار قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن توقعاته تفيد بأن بيل سيغيب عن مباريات بلاده في تصفيات كأس العالم المقام في روسيا والتي ستقام خلال فترة التوقف الدولية القادمة. وكان بيل قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب بيل قد تعرض لإصابة جديدة بالعضلات مما أدى لإستبعاده من قائمة المنتخب الويلزي، بعد آخر مباراة له وجاءت الإصابة في الجزء الخلفي من عضلة القلب.