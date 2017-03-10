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  الأربعاء 13 محرم 1439
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آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال"

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

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رياضة

بيل يغيب عن الريال لمدة شهر كامل

الثلاثاء 12 محرم 1439
 
 
 
 
 
بيل يغيب عن الريال لمدة شهر كامل
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الوقت- في بيان رسمي لنادي ريال مدريد تم الإعلان عن غياب نجم الريال ومنتخب ويلز غاريث بيل لمدة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وفي هذا الإطار قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن توقعاته تفيد بأن بيل سيغيب عن مباريات بلاده في تصفيات كأس العالم المقام في روسيا والتي ستقام خلال فترة التوقف الدولية القادمة. وكان بيل قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب بيل قد تعرض لإصابة جديدة بالعضلات مما أدى لإستبعاده من قائمة المنتخب الويلزي، بعد آخر مباراة له وجاءت الإصابة في الجزء الخلفي من عضلة القلب.

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ريال مدريد غاريث بيل إصابة عياب بيل كرة القدم

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