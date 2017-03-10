البغدادي ينحاز للجناح العراقي ويطيح بالجناح السوري لـ"داعش"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 12 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال"

آفاق إقليم كردستان العراق بعد استفتاء "الانفصال" يعتقد المراقبون بأن إقليم كردستان العراق سيشهد توتراً في مختلف المجالات بسبب وجود خلافات عميقة بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم بعد إجراء الاستفتاء بشأن الانفصال عن العراق.

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

أخبار

مصدر مصري لعباس: سلاح المقاومة الفلسطينية خارج التفاهمات الأخيرة

مصدر مصري لعباس: سلاح المقاومة الفلسطينية خارج التفاهمات الأخيرة

الوقت- كشف مصدر مصري مطلع لصحيفة الرأي اليوم أن السلطات المصرية أبلغت مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن على رام الله الإلتزام بمجمل التفاهمات الأخيرة، مشيرةً إلى أن سلاح المقاومة والقسام خارج التفاهمات.

وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاق النووي "مصلحة أمن قومي" لأمريكا الوقت- أكّد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى أنه من مصلحة واشنطن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

البغدادي ينحاز للجناح العراقي ويطيح بالجناح السوري لـ"داعش" الوقت- كشفت معلومات واردة من مدن سورية في الرقة ودير الزور ومناطق يسيطر عليها التنظيم في حماة عن خلافات الداخلية المتصاعدة بين قيادات تنظيم "داعش"الإرهابي، في كل من العراق وسورية.

ظريف: لا يوجد حلول عسكرية لأزمات المنطقة.. والأمير تميم: ندعو لتعزيز علاقات الدول الخليجية مع إيران الوقت- أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حرص طهران على امتلاك أفضل العلاقات مع جميع جيرانها، مشدّداً أنّه لا يوجد حلول عسكرية لأزمات المنطقة

وزير الدفاع الاسرئيلي: الأسد انتصر وكل العرب يريدون صلحه وزير الدفاع الاسرئيلي: الأسد انتصر وكل العرب يريدون صلحه

العراق ينعي رئيسه السابق جلال طالباني العراق ينعي رئيسه السابق جلال طالباني

ماذا قال آية الله خامنئي عند استقباله أسرة الشهيد حججي ماذا قال آية الله خامنئي عند استقباله أسرة الشهيد حججي

الرئيس بوتين: محادثات الاستانا تمهد للحوار المباشر بين الحكومة السورية والمعارضة الرئيس بوتين: محادثات الاستانا تمهد للحوار المباشر بين الحكومة السورية والمعارضة

اردوغان يضيّق الخناق على كردستان العراق الوقت- بعد إصرار إقليم كردستان على الانفصال، ضيّق الرئيس التركي..

ايران تغلق الحدود مع كردستان لإجراء مناورات مع العراق الوقت- بعد الانفصال الغير شرعي لإقليم كردستان العراق، أغلقت ايران..

سفيرة أمريكية تشعر بالأمان في الشرق الأوسط أكثر من بلادها؟ الوقت- في تصريح غير مسبوق من قبل مسؤولة أمريكية، ذكرت سفيرة واشنطن..

عدوى انفصال كتالونيا تطال إقليمين إيطاليين! الوقت- طالت عدوى انفصال كتالونيا إقليمين إيطاليين، حيث سيجريان..

59 قتيلا و527 جريحا حصيلة ضحايا هجوم لاس فيغاس الوقت- تزايد عدد ضحايا إطلاق النار على حفل موسيقي في لاس فيغاس..

ماهي أهمية اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة؟ الوقت- في أول اجتماع لها منذ عام 2014 في قطاع غزة، تعهدت الحكومة..

حمى الإعدامات في السعودية.. هذا هو عدد المشنوقين لهذا العام! الوقت- تواصل السلطات السعودية عمليات الاعدام بحق المعتقلين في تهم..

دواعش الحويجة يحلقون لحاهم.. والسبب؟ الوقت- كشف مصدر عراقي عن انهيار معنويات قادة وعناصر تنظيم "داعش"..

السعودية تعترف بمقتل العشرات من جنودها خلال شهر واحد في اليمن السعودية تعترف بمقتل العشرات من جنودها خلال شهر واحد في اليمن

داعش يتبنى عملية لاس فيغاس داعش يتبنى عملية لاس فيغاس

شمخاني: الاستفتاء في كردستان العراق يحقق اهداف اسرائيل شمخاني: الاستفتاء في كردستان العراق يحقق اهداف اسرائيل

ظريف من مسقط: اغلب دول مجموعة 5+1 والاتحاد الاوروبي يدعمون الالتزام بالاتفاق النووي ظريف من مسقط: اغلب دول مجموعة 5+1 والاتحاد الاوروبي يدعمون الالتزام بالاتفاق النووي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ماذا قالت الصحافة العالمية عن أحداث لاس فيغاس الدامية

دواعش الحويجة يحلقون لحاهم.. والسبب؟

قانون "المسؤولية عن الحماية" وازدواجية المعايير الغربية

أطعمة تحتاجونها لتعزيز عمل الدماغ

59 قتيلا و527 جريحا حصيلة ضحايا هجوم لاس فيغاس

حمى الإعدامات في السعودية.. هذا هو عدد المشنوقين لهذا العام!

البارزاني؛ من "حدودٍ تُرسم بالدم" الى "ترحيبٍ جادٍ بالحوار"

البغدادي ينحاز للجناح العراقي ويطيح بالجناح السوري لـ"داعش"

عدوى انفصال كتالونيا تطال إقليمين إيطاليين!

ايران تغلق الحدود مع كردستان لإجراء مناورات مع العراق

ماذا قال آية الله خامنئي عند استقباله أسرة الشهيد حججي

جرائم السعودية تتواصل ضد اليمن، وردود أفعال دولية خجولة

ماهي أهمية اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة؟

الغموض يخيّم على مستقبل نادي برشلونة بإسبانيا بعد استفتاء كتالونيا

وزير الدفاع الاسرئيلي: الأسد انتصر وكل العرب يريدون صلحه

هذا ماسيحل بسيئول في حال اندلعت حرب بين واشنطن وبيونغ يانغ

مُحلل ايرلندي: للجيش الكوري الشمالي القدرة على منع العدوان الامريكي

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

بالصور...خسائر تنظيم داعش على طريق دير الزور- السخنة

هل تضمن الحدود الجغرافية الاستقلال؟

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

ترامب يستعد الى نقل قاعدة العديد الأمريكية في قطر إلى السعودية!

ايران تشيع جثمان الشهيد محسن حججي بحضور آية الله خامنئي

السعودية بين العلمانية والوهابية في زمن محمد بن سلمان

مقتل جنديين اسرائيليين واصابة اخرين في الجولان السوري المحتل

من هو الرئيس الجديد لمجلس الشعب السوري؟

بالفيديو ..شاب سعودي يهدد باحراق أي سيارة تقودها امرأة في بلاده

قصة "تاجر الصهاينة" والعراب الإسرائيلي لـ"الربيع العربي"

نيويورك تايمز: الامارات فشلت في اخفاء وجهها الطائفي القبيح

نجل جمال عبد الناصر: الجيش السوري رفع رأس الأمة العربية عالياً

جريمة قتل بشعة تهز السعودية...نحر ابنه وقرأ عليه الفاتحة!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

السعودية على شفا انفجار داخلي سببه دعاة الدين؛ النتائج والتداعيات

واشنطن بوست: "الله يحمينا جميعا"، عاصفة قد تعيد امريكا للحياة البدائية

تصريحات نارية لقائد منتخب أوزبكستان قبل مبارة كوريا تنعش قلوب السوريين

عاجل: شاهدوا بالصور..انجاز نوعي للجيش السوري والحلفاء في دير الزور والافراح تعم المناطق السورية!

تفاصيل الإتصال الهاتفي بين "تميم" و "بن سلمان": من البداية إلى انقلاب الطاولة

ثمن غير متوقع لآيفون 8 وسامسونغ هي السبب

الزعيم الكوري يأخذ بثأره الشخصي من ترامب!

لهذا السبب قامت تركيا بتجنيس 50 ألف سوري

لهذا السبب تواصل طائرات الاحتلال عدوانها على سوريا

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

الملك السعودي سيتنازل عن العرش خلال أسابيع قليلة، والمعركة على أشدها!!

هآرتس: روسيا هددت باستخدام الفيتو ضد أي قرار يستهدف حزب الله

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار
بسبب خلافات فقهية

البغدادي ينحاز للجناح العراقي ويطيح بالجناح السوري لـ"داعش"

الثلاثاء 12 محرم 1439
 
 
 
 
 
البغدادي ينحاز للجناح العراقي ويطيح بالجناح السوري لـ"داعش"

ظهور فتاوى تكفير واتهامات بين قيادات التنظيم الميدانية والشرعية منها على حد سواء

الوقت- كشفت معلومات واردة من مدن سورية في الرقة ودير الزور ومناطق يسيطر عليها التنظيم في حماة عن خلافات الداخلية المتصاعدة بين قيادات تنظيم "داعش"الإرهابي، في كل من العراق وسورية.

مواضيع ذات صلة

باحثة ألمانية: السعودية تصدّر الفكر التكفيري المتشدد إلى دول العالم

الإرهاب التكفيري ومعركته مع أهل السنة

الفكر التكفيري؛ داء مشترك بحاجة لدواء وعلاج مشترك

آية الله خامنئي: الارهاب وجرائم الجماعات التكفيرية لاتمت للاسلام بصلة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت معلومات واردة من مدن سورية في الرقة ودير الزور ومناطق يسيطر عليها التنظيم في حماة عن خلافات الداخلية المتصاعدة بين قيادات تنظيم "داعش"الإرهابي، في كل من العراق وسورية.

وقد أدّت خلافات فقهية وفكرية، تتعلق بعمل التنظيم وطريقة إدارته للمعارك والتعامل مع من يطلق عليهم "عوام المسلمين" و"الذميون"، إلى حد ظهور فتاوى تكفير واتهامات بين قيادات التنظيم الميدانية والشرعية منها على حد سواء.

وأصدر تنظيم "داعش" بياناً هو الأول من نوعه، الشهر الماضي، موجهاً إلى مقاتليه في كل من العراق وسورية، يعلن فيه إلغاء تعليمات صدرت لهم قبل مدة، ويقول فيه إنه "تم إلغاء العمل بمضمون التعميم المعنون له بالآية الكريمة (ليهلك من هلك عن بينة)، وذلك لاحتوائه على أخطاء علمية وعبارات موهومة غير منضبطة أدت الى حدوث التنازع والتفرق بين صفوف المجاهدين خاصة والمسلمين عامة". وطالب البيان مقاتليه بـ"الرجوع إلى فضيلة الحق والتمسك بعقيدة التوحيد".

الباحث والخبير بشؤون الجماعات المسلحة العراقية، الدكتور فؤاد علي العبيدي، علّق على البيان، بقوله إن "التنظيم يعاني انقساما حادا بين فريقين، الأول أبو بكر البغدادي وعدد من القيادات المقربة منه، أبرزهم أبو سليمان ناصر وحسين بلال بوسنيتش وطارق بن الطاهر الحرزي وأبو عبد الله الحربي، بينما يتصدر الفريق الثاني الشيخ عبد الناصر العفري أمير الجناح السوري بالتنظيم، وأبو الحسن القحطاني وآخرون وهم كلهم من القيادات الأولى بالتنظيم".

ويشير إلى أن "الخلافات قديمة لكنها كانت ما يمكن اعتباره وجهات نظر، بدأت منذ إقدام التنظيم على سبي الأزيديات واعتراض قيادات عدة على ذلك، لكنها تصاعدت بسبب سلسلة الفتاوى بالقتل التي كان يصدرها التنظيم في المدن التي يسيطر عليها تجاه السكان. ومؤخراً حول التحصن بالمدن ومنع السكان من الخروج منها واتخاذهم دروعا بشرية، والتسبب بقتل الآلاف منهم بالقصف الجوي والصاروخي". كما يلفت الباحث إلى أنه "يمكن اعتبار قبول (داعش) بالتفاوض مع حزب الله اللبناني في صفقة عرسال، القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث كانت قيادات يمكن إطلاق تسمية (الجناح المتشدد) عليها، معترضة على الصفقة وتعتبرها هزيمة لا اتفاقاً".

كما يبيّن أن "غياب البغدادي الميداني لأسباب أمنه الشخصي وكثرة تنقله من مكان لآخر وتوقف الاجتماعات الدورية مع مساعديه، فضلا عن خسارته مساعديه الأبرز، وهم أبو عمر الشيشاني وأبو محمد العدناني وأبو علاء العفري، أدى إلى إضعافه داخليا في التنظيم نفسه".

وتحدّثت مصادر إعلاميّة عن تمكن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من الإطاحة بخصمه الاقوى، وهو الشيخ عبد الناصر العفري، الذي يتولى إمارة الجناح السوري منذ عام 2016، وإحالته للجنة شرعية بعد مخالفته عدة أوامر صادرة عن البغدادي نفسه، من بينها ما يتعلق بوضع مقاتلي جبهة حماة ورفدهم بالمسلحين من مناطق أخرى، لتعزيز موقفهم، فضلاً عن إحالة قيادات أخرى للمحكمة الشرعية وإصدار حكم القتل تعزيزا بآخر لاتهامه بقتل أبو علي الليبي، وهو أحد قيادات التنظيم، وقتل بظروف غامضة في سورية في يونيو/ حزيران.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ظهور البغدادي الجمعة الماضي في تسجيل صوتي استمر لنحو 40 دقيقة، لم يكن موجها للعالم، بقدر ما هو رسالة تطمين لمقاتليه الموجودين في مدن محاصرة مثل الحويجة وراوة وبلدات في دير الزور، وتأكيد أنه ما زال أميرا عليهم وأن الإشاعات المتداولة غير صحيحة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

داعش البغدادي سوريا العراق خلافات فقهية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
احكام سيطرة الجيش السوري علي مناطق المحررة
الإندونيسيات يتظاهرن احتجاجاً على أعمال القتل والعنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة
عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة غرب تعز