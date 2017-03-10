العراق ينعي رئيسه السابق جلال طالباني

الوقت- نعى التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الثلاثاء، وفاة رئيس الجمهورية العراقي السابق جلال الطالباني.

وجاء في خبر عاجل بثه التلفزيون الرسمي "رحيل رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعاد الطالباني في (19 تموز 2014)، إلى السليمانية بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت نحو عام ونصف.

يذكر أن جلال الطالباني الملقب "مام جلال" أي "العم جلال" باللغة الكردية، هو أول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث، وتم انتخابه رئيساً لمرحلة انتقالية في نيسان 2005 وأعيد انتخابه في نيسان 2010 لولاية ثانية لأربع سنوات بعدما توافقت الكتل الكردية الفائزة بالانتخابات التشريعية آنذاك على ترشيحه.