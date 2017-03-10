ماذا قال آية الله خامنئي عند استقباله أسرة الشهيد حججي

الوقت- قال آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية اليوم الإثنين أن الشهيد محسن حججي زاد من عزته وعزة الشعب الايراني بجهاده وإخلاصه وشهادته ومظلوميته.

وعند استقباله أسرة الشهيد محسن حججي، اليوم الثلاثاء، قال سماحته أن هذا الشهيد آية الله والناطق عن الشهداء المظلومين مقطوعي الرؤوس، وأشار الى التشييع الشعبي المهيب لهذا الشهيد، وقال: إن الله وبواسطة جهاد محسن العزيز، زاد من عزة الشعب الايراني وشموخه، وجعله رمزا لجيل الشباب الثوري ومعجزة جارية للثورة الاسلامية.

وأشار القائد إلى بروز وإنتشار اسم الشهيد محسن حججي في أنحاء إيران، بسبب جهاده وشهادته بمظلومية، وقال مخاطبا أسرة الشهيد: ان جميع شهدائنا مظلومون، وهناك شهداء آخرين غير محسنكم قطع الاعداء رؤوسهم، وكلهم أعزاء لدى الله ولديهم الدرجات السامية، الا ان الله تعالى وبناء على حكمته، وبما كان لهذا الشاب من ميزات، جعله ممثلاً وناطقاً عن هؤلاء الشهداء.

وتابع القائد الخامنئي بالقول أن هذا الشاب يمثل خلاصة جميع الشهداء من ايران وافغانستان والعراق والمناطق الاخرى الذين استشهدوا في محاربة الأشرار التكفيريين العملاء لأمريكا وبريطانيا، فقد جعله الله رمزاً للشهادة المظلومة الشجاعة.

وأكد سماحة القائد أن المشاركة الشعبية الواسعة في تشييع الشهيد حججي في مدن طهران ومشهد واصفهان ونجف آباد، تحمل معاني عميقة، وقال: ان الله جعل قلوب الناس تهوي إليه، حتى ان العديد من الافراد الذين لا يبدو ظاهرهم متلائما مع الجهاد والشهادة، رفعوا صورته وشاركوا في تشييعه.