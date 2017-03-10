اردوغان يضيّق الخناق على كردستان العراق

الوقت- بعد إصرار إقليم كردستان على الانفصال، ضيّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الخناق على الإقليم الكردي وأكد أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة عليه.

وتابع الرئيس التركي لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا متوعّدا: نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنها ستزيد.

وتركيا التي تعدّ الشريك التجاري المهم لأربيل، تعارض بشدّة إنشاء دولة كردية على حدودها، خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيها، الذين يشنّون تمردا داميا في جنوب شرق البلاد.

وشكل مؤيدو الانفصال غالبية ساحقة وفق نتائج الاستفتاء الذي جرى الاثنين، بدعوة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

يشار الى أن أنقرة توعدت الأكراد في العراق بكل الخيارات تجاههم، بما في ذلك إجراء عملية عسكرية مشتركة مع العراق وحصارهم اقتصاديا.

من جهته أوضح وزير خارجية تركيا: إن كل الخيارات مطروحة ردا على استفتاء كردستان العراق بما في ذلك إجراء عملية مشتركة مع العراق.

وفي وقت سابق حذّر أردوغان من أن أكراد العراق سيتضورون جوعا إذا قررت تركيا منع مرور الشاحنات والنفط عبر حدودها مع شمال العراق، مضيفا أن جميع الخيارات العسكرية والاقتصادية مطروحة.