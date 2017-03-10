دواعش الحويجة يحلقون لحاهم.. والسبب؟

الوقت- كشف مصدر عراقي عن انهيار معنويات قادة وعناصر تنظيم "داعش" الإرهاربي في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، حيث حلق عناصر التنظيم لحاهم في محاولة منهم للهروب من القضاء وسط العوائل الهاربة.

وذكر القيادي في الحشد الشعبي العراقي جبار المعموري، لقناة "السومرية نيوز" مساء الإثنين: إن حمى حلق اللحى تجتاح حاليا أرجاء الحويجة جنوب غربي كركوك من قبل قادة ومسلحي تنظيم داعش الذين يعانون من انهيار كبير في المعنويات، بعد خسارتهم أغلب خطوط الصد المتقدمة سواء في حمرين أو مكحول.

عناصر من تنظيم داعش الارهابي يتنكرون بزي نساء للفرار من أيدي القوات العراقية

وأوضح المعموري أن حلق اللحى هي محاولة واضحة من قبل عناصر داعش للهروب وسط العوائل والاختباء لتفادي قبضة القانون، مشيرا إلى أن تنظيم داعش صادر الوثائق الرسمية لعشرات العوائل في الحويجة بالقوة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين أعلن الحشد الشعبي الذي كان له دور كبير في تحرير العراق من تنظيم داعش الارهابي، عن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.