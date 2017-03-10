قانون "المسؤولية عن الحماية" وازدواجية المعايير الغربية

الوقت- في عالم تتآكله الحروب المدمرة والمجاعات المُهلكة واللاعدالة المستشرية، كان لا بد من قانون دولي يحفظ حقوق الإنسان، ولكن هل القانون الدولي الحالي وبالنظر إلى المنظومة التي تديره هو الذي يحقق هذه الغاية؟ طبعا لا والسبب وببساطة أنه صنيعة الدول المتغطرسة الأهم في العالم.

ولأن المجال لا يسمح للإسهاب ننوي في مقالنا الحاضر أن نلقي الضوء على القانون الذي عُرف بقانون المسؤولية عن الحماية والذي تم إقراره في الجلسة الـ72 لقادة ورؤساء دول العالم بموافقة 113 بلدا مقابل 21 صوتا رافضا لهذا المشروع، فما هي الأبعاد الخفية لهذا القانون وما هي الأسباب التي تدفع دول كالصين وروسيا وإيران لتكون في مقدمة رافضيه؟

بالعودة إلى هذا القانون، فقد طُرح للمرة الأولى عام 2001م ضمن تقرير للجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول، بهدف الحد وتحاشي الإبادات الجماعية، جرائم الحرب، التطهير العرقي وكل أنواع الانتهاكات بحق البشر، كما أنه وضع ضمن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة عام 2005. يقول هذا القانون بأنه وعندما لا تقوم الدول بالدفاع عن مواطنيها أمام التهديدات المذكورة فعلى الأمم المتحدة بالنيابة عن المجتمع الدولي أن تتدخل بمختلف الأشكال (ومنها العسكرية) لحل الأزمة.

من هنا فإن السعي المستجد اليوم لوضع هذا القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة يمكن أن يحمل أبعاد عدة أهمها تأمين مصالح بعض الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا التي لها خططها ووجودها في نقاط صراع مختلفة من العالم.

بين عامي 2011 و2013م سعت أمريكا بشكل كبير لإصدار قرار في الأمم المتحدة تحت الفصل السابع بخصوص الأزمة السورية. وتحت عنوان تحمل المسؤولية عن الحماية كانت تود أمريكا أن تقوم بشن حملة عسكرية على سوريا على الطريقة التي حصلت في ليبيا، فشل المشروع الأمريكي في حينها بسبب الفيتو الروسي الصيني.

كانت تُدرك كل من الصين وروسيا أن أمريكا تريد إساءة الإستفادة من قانون الحماية لتحقيق مآرب ومصالح مرتبطة باستراتجيتها الذاتية.

الفيتو الروسي الصيني في حينها جعل أمريكا تعيد التفكير في الطريقة التي تسمح لها بتخطي هذه العقبة مستقبلا، ولذلك سعت لوضع هذا القانون ضمن أولويات المجمع العمومي للأمم المتحدة. عسى أن تتمكن من تمرير قانون مشابه لما حصل عام 1950م في إطار قرار الاتحاد من أجل السلام فيما يخص أزمة شبه الجزيرة الكورية.

إذا انتقادات كثيرة تواجه هذا القانون قد يكون أهمها حقيقة أن بعض الدول ستسعى لإساءة الإستفادة من هذا القانون كما حصل في ليبيا، حيث استخدم الغرب قانون مسؤولية الحماية لقلب أنظمة وحكومات. وفي نفس الوقت وحين تكون الانتهاكات لحقوق الإنسان آتية من قبل دول تدور في الفلك الغربي فإن الغرب لا يحرك ساكنا مقابل هذا الأمر كما يحصل اليوم في أكثر من نقطة من العالم وقد يكون مثال التطهير العرقي الذي يحصل مع الروهينغا في ميانمار الأبرز والأكثر وضوحا اليوم.

إذا هي سياسات وقوانين أممية تحمل في طياتها أهداف دولية وغربية مريبة، ومعايير وضعت من قبل نفس هذه الدول إنما يُراد منها تحميل الشعوب والحكومات قرارات تنتقص من سيادتها ملوحة بقوانين تحمل أسماء رنانة لا تبغي سوى استنزاف الشعوب التي لا تقبل حكم الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص.