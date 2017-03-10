قانون "المسؤولية عن الحماية" وازدواجية المعايير الغربية

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  الثلاثاء 12 محرم 1439
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الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

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المسيحيون في سوريا

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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مقالات

قانون "المسؤولية عن الحماية" وازدواجية المعايير الغربية

الثلاثاء 12 محرم 1439
 
 
 
 
 
قانون "المسؤولية عن الحماية" وازدواجية المعايير الغربية

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الوقت- في عالم تتآكله الحروب المدمرة والمجاعات المُهلكة واللاعدالة المستشرية، كان لا بد من قانون دولي يحفظ حقوق الإنسان، ولكن هل القانون الدولي الحالي وبالنظر إلى المنظومة التي تديره هو الذي يحقق هذه الغاية؟ طبعا لا والسبب وببساطة أنه صنيعة الدول المتغطرسة الأهم في العالم.

ولأن المجال لا يسمح للإسهاب ننوي في مقالنا الحاضر أن نلقي الضوء على القانون الذي عُرف بقانون المسؤولية عن الحماية والذي تم إقراره في الجلسة الـ72 لقادة ورؤساء دول العالم بموافقة 113 بلدا مقابل 21 صوتا رافضا لهذا المشروع، فما هي الأبعاد الخفية لهذا القانون وما هي الأسباب التي تدفع دول كالصين وروسيا وإيران لتكون في مقدمة رافضيه؟

بالعودة إلى هذا القانون، فقد طُرح للمرة الأولى عام 2001م ضمن تقرير للجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول، بهدف الحد وتحاشي الإبادات الجماعية، جرائم الحرب، التطهير العرقي وكل أنواع الانتهاكات بحق البشر، كما أنه وضع ضمن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة عام 2005. يقول هذا القانون بأنه وعندما لا تقوم الدول بالدفاع عن مواطنيها أمام التهديدات المذكورة فعلى الأمم المتحدة بالنيابة عن المجتمع الدولي أن تتدخل بمختلف الأشكال (ومنها العسكرية) لحل الأزمة.

من هنا فإن السعي المستجد اليوم لوضع هذا القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة يمكن أن يحمل أبعاد عدة أهمها تأمين مصالح بعض الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا التي لها خططها ووجودها في نقاط صراع مختلفة من العالم.

بين عامي 2011 و2013م سعت أمريكا بشكل كبير لإصدار قرار في الأمم المتحدة تحت الفصل السابع بخصوص الأزمة السورية. وتحت عنوان تحمل المسؤولية عن الحماية كانت تود أمريكا أن تقوم بشن حملة عسكرية على سوريا على الطريقة التي حصلت في ليبيا، فشل المشروع الأمريكي في حينها بسبب الفيتو الروسي الصيني.

كانت تُدرك كل من الصين وروسيا أن أمريكا تريد إساءة الإستفادة من قانون الحماية لتحقيق مآرب ومصالح مرتبطة باستراتجيتها الذاتية.

الفيتو الروسي الصيني في حينها جعل أمريكا تعيد التفكير في الطريقة التي تسمح لها بتخطي هذه العقبة مستقبلا، ولذلك سعت لوضع هذا القانون ضمن أولويات المجمع العمومي للأمم المتحدة. عسى أن تتمكن من تمرير قانون مشابه لما حصل عام 1950م في إطار قرار الاتحاد من أجل السلام فيما يخص أزمة شبه الجزيرة الكورية.

إذا انتقادات كثيرة تواجه هذا القانون قد يكون أهمها حقيقة أن بعض الدول ستسعى لإساءة الإستفادة من هذا القانون كما حصل في ليبيا، حيث استخدم الغرب قانون مسؤولية الحماية لقلب أنظمة وحكومات. وفي نفس الوقت وحين تكون الانتهاكات لحقوق الإنسان آتية من قبل دول تدور في الفلك الغربي فإن الغرب لا يحرك ساكنا مقابل هذا الأمر كما يحصل اليوم في أكثر من نقطة من العالم وقد يكون مثال التطهير العرقي الذي يحصل مع الروهينغا في ميانمار الأبرز والأكثر وضوحا اليوم.

إذا هي سياسات وقوانين أممية تحمل في طياتها أهداف دولية وغربية مريبة، ومعايير وضعت من قبل نفس هذه الدول إنما يُراد منها تحميل الشعوب والحكومات قرارات تنتقص من سيادتها ملوحة بقوانين تحمل أسماء رنانة لا تبغي سوى استنزاف الشعوب التي لا تقبل حكم الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص.

 

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الأمم المتحدة قانون المسؤولية عن الحماية أمريكا

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