الجماهير تنبذ بيكيه من المنتخب الإسباني

الوقت- شكل دعم لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكه لإستفتاء إنفصال كتالونيا عن إسبانيا كابوساً في معسكر المنتخب الأخير.

إذ هاجم عشرات المشجعين بيكيه بالصيحات واللافتات التي نبذته ودعته لترك المنتخب الوطني الذي يجري هذه الأيام تدريبات في مقر الإتحاد الإسباني، إستعداداً لمباريات تصفيات كأس العالم القادمة.

وكان بيكه قد طالب بما أسماه الحرية للشعب الكتالوني وصوّت في الإستفتاء الذي حصل مؤخراً في إقليم كتالونيا الإسباني.

ومن اللافتات التي تم رفعها ذد بيكيه: "بيكيه، نذل، إسبانيا هي دولتك" وتعالت هتافات المشجعين ضد اللاعب، بالقول "اخرج، اخرج".

والجدير بالذكر، أنه بحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، قام مدرب المنتخب الإسباني "جولين لوبيتيجي" وعدد من اللاعبين بإجتماع قبل انطلاق التدريبات للحديث حول الأوضاع الراهنة في إسبانيا وخاصة بإقليم كتالونيا".