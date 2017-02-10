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  الثلاثاء 12 محرم 1439
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الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

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الإقتصاد

نيسان تسترجع الملايين من سياراتها بسبب مشكلة خطيرة

الثلاثاء 12 محرم 1439
 
 
 
 
 
نيسان تسترجع الملايين من سياراتها بسبب مشكلة خطيرة
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الوقت- سحبت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات حوالي 1.21 مليون سيارة بعد أن تبين أنها لم تخضع للمعاينة طبقاً للقواعد المطلوبة في السوق اليابانية.

وفي هذا الإطار، أشارت شركة نيسان إلى أن "حوالى 1. 21 مليون سيارة جرى إنتاجها بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017 ستخضع لمعاينة جديدة وهذه العملية ستكلف حوالي 222 مليون دولار"، وأكد رئيس الشركة هيروتو سايكاوا "إنها مشكلة في غاية الخطورة".

وأوضح "بدل أن يقوم مفتشون معتمدون رسميا بالعمل، قام به معاونوهم"، وأضاف سايكاوا "إننا واثقون من أن السيارات التي تم بيعها كانت آمنة".

وقال سايكاوا "أين ومتى وكيف بدأ كل هذا، لا يمكن حتى لشخص في موقعي تحديد ذلك. أعتزم التدقيق شخصياً في المسألة".

وبسبب ذلك تراجعت أسهم الشركة اليابانية قبل هذا الإعلان في بورصة طوكيو، وخسر سهم شركة نيسان أكثر من 5% من قيمته في بدء المبادلات، وأقفل نهاراً على تراجع بنسبة 2.69% إلى 1084.5 ين.

ويذكر أن شركة نيسان قد أعلنت تعليق تسجيل حوالى 60 ألف سيارة من 21 نوع أنتجت قبل 20 سبتمبر وما زالت موجودة في مصانعها، بسبب عدم تطابقها للقواعد المطلوبة في السوق.

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