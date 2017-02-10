نيسان تسترجع الملايين من سياراتها بسبب مشكلة خطيرة

الوقت- سحبت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات حوالي 1.21 مليون سيارة بعد أن تبين أنها لم تخضع للمعاينة طبقاً للقواعد المطلوبة في السوق اليابانية.

وفي هذا الإطار، أشارت شركة نيسان إلى أن "حوالى 1. 21 مليون سيارة جرى إنتاجها بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017 ستخضع لمعاينة جديدة وهذه العملية ستكلف حوالي 222 مليون دولار"، وأكد رئيس الشركة هيروتو سايكاوا "إنها مشكلة في غاية الخطورة".

وأوضح "بدل أن يقوم مفتشون معتمدون رسميا بالعمل، قام به معاونوهم"، وأضاف سايكاوا "إننا واثقون من أن السيارات التي تم بيعها كانت آمنة".

وقال سايكاوا "أين ومتى وكيف بدأ كل هذا، لا يمكن حتى لشخص في موقعي تحديد ذلك. أعتزم التدقيق شخصياً في المسألة".

وبسبب ذلك تراجعت أسهم الشركة اليابانية قبل هذا الإعلان في بورصة طوكيو، وخسر سهم شركة نيسان أكثر من 5% من قيمته في بدء المبادلات، وأقفل نهاراً على تراجع بنسبة 2.69% إلى 1084.5 ين.

ويذكر أن شركة نيسان قد أعلنت تعليق تسجيل حوالى 60 ألف سيارة من 21 نوع أنتجت قبل 20 سبتمبر وما زالت موجودة في مصانعها، بسبب عدم تطابقها للقواعد المطلوبة في السوق.