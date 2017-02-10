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  الإثنين 11 محرم 1439
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الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع

الآفاق المستقبلية لأكراد سوريا.. بين الطموح والواقع يعتقد المراقبون بأن أكراد سوريا في طريقهم لإعلان منطقة حكم ذاتي في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وذلك بعد الانتصارات التي حققوها على تنظيم "داعش" خصوصاً في الرقة ودير الزور.

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

أخبار

شمخاني: الاستفتاء في كردستان العراق يحقق اهداف اسرائيل

شمخاني: الاستفتاء في كردستان العراق يحقق اهداف اسرائيل

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أخبار

الرئيس الأسد : بمساعدة الدول الصديقة بدأت مرحلة إعادة الإعمار

الإثنين 11 محرم 1439
 
 
 
 
 
الرئيس الأسد : بمساعدة الدول الصديقة بدأت مرحلة إعادة الإعمار

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الوقت- قال الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين انه وبمساعدة الدول الصديقة بدأت مرحلة إعادة الإعمار في البلاد بشكل فعلي.

وجاء تصريح الرئيس الاسد اليوم خلال استقباله وفدا من جمهورية روسيا الاتحادية يضم مسؤولين اقتصاديين في الحكومة الروسية وعددا من مديري وممثلي الشركات الروسية الكبرى برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وروسيا وأهمية تدعيمها وتعزيزها من خلال تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين الصديقين ولاسيما في مجالات النفط والغاز والفوسفات والنقل والصناعات الدوائية وتطوير الموارد المائية وضرورة وضع آليات عملية لتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سوريا.

وشدد الرئيس الأسد أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وما نتج عنها من عودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق السورية مهدت الطريق لإعادة دوران العجلة الاقتصادية والبدء فعليا في مجال إعادة الإعمار لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تكون المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا للدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

بدوره أوضح مولودتسوف أن المساهمة في إعادة إعمار سوريا تمثل إحدى أولويات الكثير من الشركات الروسية مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة في هذا المجال بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد أن روسيا شعبا وقيادة وحكومة مصممة على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بالقضاء على الإرهاب بشكل نهائي في كل المناطق السورية.

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