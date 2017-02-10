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  الإثنين 11 محرم 1439
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هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

استفتاء إقليم كردستان والتحديات الخطرة.. كركوك وخطر المواجهة الوقت- كركوك وما لها من حيثية سكانية وشعبية تعتبر اليوم التحدي الأكبر أمام استفتاء إقليم كردستان.

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أخبار

القوات العراقية تعلن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من الحويجة

الإثنين 11 محرم 1439
 
 
 
 
 
القوات العراقية تعلن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من الحويجة

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الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك شمال العراق.

وبحسب ما نقل إعلام الحشد الشعبي في بيان له فإن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية إنطلقت بأكثر من محور لتحرير ما تبقى من الأراضي ضمن عمليات المرحلة الثانية بصفحتها الأولى لتحرير ما تبقى في الحويجة". وأضاف، أن "ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقت بعملية نوعية لتحرير الفتحة جنوب غرب الحويجة".

وفي هذا السياق قال مصدر  امني عراقي بان احد ابرز قادة تنظيم "داعش" من الجنسية العربية قتل في اطراف قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك في اشتباك مع قوة من الحشد الشعبي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ابو بلال المصري وهو ابرز قادة داعش من الجنسية العربية ضمن قضاء الحويجة جنوب كركوك قتل في اشتباك مع قوة من الحشد الشعبي في اطراف القضاء اثناء تواجده في احدى خطوط الصد المتقدمة للتنظيم".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المصري والذي يلقبه البعض بالهمر بسبب اتقانه استخدام سلاح القاذفة ار بي جي واستهداف مركبات الهمر العسكرية يعد من القيادات العربية المهمة في هيكلية ولاية كركوك في تنظيم داعش".

يذكر أن العديد من قيادات "داعش" من جنسيات عربية واجنبية تنتشر في الحويجة باعتباره معقلا مهما للتنظيم.

 

 

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