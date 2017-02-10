القوات العراقية تعلن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من الحويجة

الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية لتحرير ما تبقى من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك شمال العراق.

وبحسب ما نقل إعلام الحشد الشعبي في بيان له فإن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية إنطلقت بأكثر من محور لتحرير ما تبقى من الأراضي ضمن عمليات المرحلة الثانية بصفحتها الأولى لتحرير ما تبقى في الحويجة". وأضاف، أن "ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقت بعملية نوعية لتحرير الفتحة جنوب غرب الحويجة".

وفي هذا السياق قال مصدر امني عراقي بان احد ابرز قادة تنظيم "داعش" من الجنسية العربية قتل في اطراف قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك في اشتباك مع قوة من الحشد الشعبي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ابو بلال المصري وهو ابرز قادة داعش من الجنسية العربية ضمن قضاء الحويجة جنوب كركوك قتل في اشتباك مع قوة من الحشد الشعبي في اطراف القضاء اثناء تواجده في احدى خطوط الصد المتقدمة للتنظيم".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المصري والذي يلقبه البعض بالهمر بسبب اتقانه استخدام سلاح القاذفة ار بي جي واستهداف مركبات الهمر العسكرية يعد من القيادات العربية المهمة في هيكلية ولاية كركوك في تنظيم داعش".

يذكر أن العديد من قيادات "داعش" من جنسيات عربية واجنبية تنتشر في الحويجة باعتباره معقلا مهما للتنظيم.