الكويت تعلن عن قائمة طويلة لجائزة الملتقى

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 11 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

استفتاء إقليم كردستان والتحديات الخطرة.. كركوك وخطر المواجهة الوقت- كركوك وما لها من حيثية سكانية وشعبية تعتبر اليوم التحدي الأكبر أمام استفتاء إقليم كردستان.

أخبار

المالكي يدعو لحماية الشعب الكردي من مؤامرة التقسيم

المالكي يدعو لحماية الشعب الكردي من مؤامرة التقسيم

المالكي يدعو لحماية الشعب الكردي من مؤامرة التقسيم

عشرات الضحايا المدنيين بقصف أمريكي على ريف دير الزور عشرات الضحايا المدنيين بقصف أمريكي على ريف دير الزور

القوات الامنية تفشل مخطط ارهابي لاستهداف كربلاء وتقضي على عشرات الانتحاريين القوات الامنية تفشل مخطط ارهابي لاستهداف كربلاء وتقضي على عشرات الانتحاريين

موقع امريكي: وزارة العدل الأمريكية طلبت من ادارة فيسبوك تسليم معلومات عن نشطاء مناهضين للحكومة موقع امريكي: وزارة العدل الأمريكية طلبت من ادارة فيسبوك تسليم معلومات عن نشطاء مناهضين للحكومة

المعلم لوفد روسي: سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب المعلم لوفد روسي: سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب

تفاقم الأوضاع في إقليم كتالونيا وسط أزمة دستورية تمرّ بها اسبانيا الوقت- خرج اليوم الاحد الآلاف من مواطني إقليم كتالونيا في إسبانيا..

100 ألف زائر ايراني دخلوا العراق للمشاركة في مراسم عاشوراء الوقت- أعلن مدير عام ادارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام "نورالله دلخواه"..

إقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء في طهران بحضور آية الله خامنئي (صور) الوقت- أقيمت مساء يوم السبت مراسم عزاء ليلة عاشوراء في ذكري استشهاد..

العبادي يدعو الاكراد للتراجع وأربيل ترفض قرارات العراق الوقت- أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حرصه على وحدة العراق بأرضه وشعبه..

إيطاليا تطرد سفير كوريا الشمالية ضمن حملة مقاطعة دولية الوقت- ضمن حملة مقاطعة دولية اعتمدتها العديد من الدول، أعلن..

حلب تشيد نصبا تذكاريا لشهداء الجيش السوري (صور) الوقت- كافأت حلب اليوم شهداء الجيش السوري الذين ضحوا بحياتهم لتحرير..

كتالونيا تتمسك بالاستقلال ومدريد تغلق مراكز الاقتراع الوقت- وقف سكان من إقليم كتالونيا الإسباني صباح اليوم في انتظام في طوابير..

روسيا تعلن مقتل 2359 ارهابيا خلال 9 أيام في سوريا+فيديو روسيا تعلن مقتل 2359 ارهابيا خلال اسبوع في سوريا

واشنطن تعترف بفتح قنوات تواصل "خاصة" مع كوريا الشمالية واشنطن تعترف بفتح قنوات تواصل "خاصة" مع كوريا الشمالية

ظريف يهدد باستئناف بلاده لأنشطها النووية وعملية تخصيب اليورانيوم ظريف يهدد باستئناف بلاده لأنشطها النووية وعملية تخصيب اليورانيوم

قائد القوات الكردية السورية: النظام انتصر ونطمح لاقامة دولة كردية بالأجزاء الـ4 قائد القوات الكردية السورية: النظام انتصر ونطمح لاقامة دولة كردية بالأجزاء الـ4

القوات المسلحة الايرانية تكشف عن مناورة مشتركة مع العراق خلال ايام القوات المسلحة الايرانية تكشف عن مناورة مشتركة مع العراق خلال ايام

مقتل 3 من قيادات داعش بقضاء الحويجة و4 مدنيين إثر انفجار بالفلوجة الوقت- تمكنت اليوم السبت طائرات الجيش العراقي من القضاء على 3 من..

لهذا السبب ينوي الجيش العراقي السيطرة على حدود كردستان الوقت- بدأت اليوم السبت، تحركات الجيش العراقي للسيطرة على المنافذ الحدود..

ترامب يرغم وزير الصحة على الاستقالة.. والسبب؟ الوقت- تحت ضغط من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قدّم وزير الصحة..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العبادي يدعو الاكراد للتراجع وأربيل ترفض قرارات العراق

المالكي يدعو لحماية الشعب الكردي من مؤامرة التقسيم

إقامة مراسم عزاء ليلة عاشوراء في طهران بحضور آية الله خامنئي (صور)

تفاقم الأوضاع في إقليم كتالونيا وسط أزمة دستورية تمرّ بها اسبانيا

بالفيديو والصور تعرف على الشهيد ابو تحسين الصالحي "شيخ القناصين" ؟

الملايين في كربلاء وايران والعالم يحيون ذكرى عاشوراء

عشرات الضحايا المدنيين بقصف أمريكي على ريف دير الزور

موقع امريكي: وزارة العدل الأمريكية طلبت من ادارة فيسبوك تسليم معلومات عن نشطاء مناهضين للحكومة

ثنائية إيسكو تعبر بالفريق الأبيض للنقاط الثلاث

الجلوس لمدة طويلة مضر كالتدخين

القوات الامنية تفشل مخطط ارهابي لاستهداف كربلاء وتقضي على عشرات الانتحاريين

حلب تشيد نصبا تذكاريا لشهداء الجيش السوري (صور)

الكويت تعلن عن قائمة طويلة لجائزة الملتقى

لوحة فنية لرينوار تسرق قبل عرضها في المزاد

المعلم لوفد روسي: سوريا مستمرة في محاربة الإرهاب

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

بالصورة، اول جريمة قتل امرأة في السعودية بعد يومين على القرار الملكي!

مُحلل ايرلندي: للجيش الكوري الشمالي القدرة على منع العدوان الامريكي

فايننشال تايمز: اعين اسرائيل تتجه نحو كردستان العراق للحصول على ثلاثة أرباع إمداداته النفطية

المعلم يؤكد وجود خيانة في حادثة مقتل قائد المستشارين العسكريين الروس في سوريا

اجتماع سري يجمع سياسيين أكراد بمسؤولين من أمريكا وفرنسا.. تفاصيل مفاجئة تُكشف لأول مرة

بعد أن قتلت أهلها، السعودية تخطف بثينة+صور

روحاني للعبادي: نعارض أي تحرك يتنافى مع وحدة التراب العراقي

روسيا تعلن مقتل قائد مستشاريها العسكريين في سوريا

استفتاء إقليم كردستان العراق وتحدي "كركوك"

وزير صهيوني: اسرائيل ستركع وتتوّسل لإقامة دولة فلسطينية

الصماد يتوعد بنقل المعركة الى عمق الأراضي السعودية والاماراتية

الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في اليمن "كارثة"

قصة "تاجر الصهاينة" والعراب الإسرائيلي لـ"الربيع العربي"

تحذير هام... بالصور اسلوب جديد وخطير يعتمده داعش في تفجيراته الانتحارية للمساجد!

اردوغان يكشف اسرار خطيرة عن لقائه بالاسد وادلب

بالصور انفجار قوي يهز كوريا الشمالية...وقاذفات امريكية في اجواء كوريا!

صحفي إسرائيلي: توقعوا زوال كياننا في القریب العاجل...والسبب في الخبر؟!

فضيحة من العيار الثقيل تهز الكيان الاسرائيلي...حاخام ستيني يغتصب ابنة 9 سنوات! (صورة)

شاهدوا بالصورة ولأول مرة الوجه الحقيقي لـ "سفاح داعش"!

بالصورة...تعرفوا على نقطة ضعف كيم جونغ اون؟!

لماذا يكاد يكون التجسس على كوريا الشمالية مستحيلا بالنسبة للولايات المتحدة؟

لهذا السبب غيّرت السعودية موقفها من الأسد؟

عاجل: شاهدوا بالصور..انجاز نوعي للجيش السوري والحلفاء في دير الزور والافراح تعم المناطق السورية!

تعرف على صاروخ "الصغير" الذي أنهك الارهابيين في سوريا

السعودية تعتقل دُعاتها.. هذا أول الغيث!

ترامب يوجه تحذيراً للسیسی...والسبب في الخبر؟!

الزعيم الكوري يأخذ بثأره الشخصي من ترامب!

الإعلام الغربي وقادة العالم ينتفضون عن بكرة أبيهم بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة

تل أبيب ترتعد من تهديدات سوريا لها.. وهذا هو ردّها!

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
ثقافة وفن

الكويت تعلن عن قائمة طويلة لجائزة الملتقى

الإثنين 11 محرم 1439
 
 
 
 
 
الكويت تعلن عن قائمة طويلة لجائزة الملتقى
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت لجنة التحكيم الكويتية عن القائمة الطويلة للدورة الثانية لجائزة "الملتقى" للقصة القصيرة العربية، حيث ضمت 10 أعمال لمبدعين من العراق ومصر وسوريا وفلسطين وسلطنة عمان من أصل 239 مشاركة من 20 دولة.

وتحتوي القائمة الطويلة على المجموعات القصصية "شوكولاتة سودا" للمصرية أمل رضوان و"ليثيوم" للسوري تميم هنيدي و"ماكينة كبيرة تدهس المارة" للعراقي زهير كريم و"سرير بنت الملك" للسورية شهلا العجيلي و"حديقة الأرامل" للعراقي ضياء جبيلي.

بالإضافة إلى ذلك ضمّت القائمة "حائط غاندي" للمصرية عزة رشاد و"قرب شجرة عالية" للعراقي لؤي حمزة عباس و"لم يكن ضحكا فحسب" للعماني محمود الرحبي و"ضيف على العالم" للفلسطيني محمود الريماوي و"شوارع السماء" للمصري وجدي الكومي.

والجدير بالذكر أن جائزة الملتقى تنظمها الجامعة الأمريكية في الكويت بالاشتراك مع "الملتقى الثقافي" برئاسة الروائي طالب الرفاعي، وتأسست في ديسمبر 2015 معلنة عن جائزة مالية هي الأعلى على المستوى العربي بمجال القصة القصيرة وقيمتها 20 ألف دولار.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكويت جائزة الملتقى القصة القصيرة العربية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إيرما
احكام سيطرة الجيش السوري علي مناطق المحررة
الإندونيسيات يتظاهرن احتجاجاً على أعمال القتل والعنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار
كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

كتالونيا تقرع طبول الاستقلال.. ونوم المعارضين أمام مبنى القضاء الاسباني

الجيش السوري يتصدى لهجمات جبهة النصرة في ريف حماة
مسلمو الروهينجا يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة
کسر الطوق عن دیرالزور و فرحة اهالی الحسکة
عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة غرب تعز