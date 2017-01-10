الكويت تعلن عن قائمة طويلة لجائزة الملتقى

الوقت- أعلنت لجنة التحكيم الكويتية عن القائمة الطويلة للدورة الثانية لجائزة "الملتقى" للقصة القصيرة العربية، حيث ضمت 10 أعمال لمبدعين من العراق ومصر وسوريا وفلسطين وسلطنة عمان من أصل 239 مشاركة من 20 دولة.

وتحتوي القائمة الطويلة على المجموعات القصصية "شوكولاتة سودا" للمصرية أمل رضوان و"ليثيوم" للسوري تميم هنيدي و"ماكينة كبيرة تدهس المارة" للعراقي زهير كريم و"سرير بنت الملك" للسورية شهلا العجيلي و"حديقة الأرامل" للعراقي ضياء جبيلي.

بالإضافة إلى ذلك ضمّت القائمة "حائط غاندي" للمصرية عزة رشاد و"قرب شجرة عالية" للعراقي لؤي حمزة عباس و"لم يكن ضحكا فحسب" للعماني محمود الرحبي و"ضيف على العالم" للفلسطيني محمود الريماوي و"شوارع السماء" للمصري وجدي الكومي.

والجدير بالذكر أن جائزة الملتقى تنظمها الجامعة الأمريكية في الكويت بالاشتراك مع "الملتقى الثقافي" برئاسة الروائي طالب الرفاعي، وتأسست في ديسمبر 2015 معلنة عن جائزة مالية هي الأعلى على المستوى العربي بمجال القصة القصيرة وقيمتها 20 ألف دولار.