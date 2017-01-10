الجلوس لمدة طويلة مضر كالتدخين

الوقت- أكدت دراسة علمية حديثة أن كثرة الجلوس لفترات طويلة قد لا يقل خطراً عن مخاطر التدخين، فهي تسبب الكثير من المشاكل الصحية كالبدانة ومشاكل التمثيل الغذائي والمعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل في ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.

فكثرة الجلوس لمدة طويلة وقلة الحركة تسبب أمراض ومشاكل صحية عديدة، لأن طبيعة جسم الإنسان غير مهيئة لكثرة الجلوس، فقد أطلقت الطبيبة مونيكا سافورد التي شاركت في الدراسة على مخاطر الجلوس الطويل "التدخين الجديد".

حيث قام الطبيب كيث دياز من المركز الطبي في جامعة كولومبيا، بمتابعة نشاط 8 آلاف شخص بعمر 45 عاماً فما فوق، وتوصل إلى أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بالوفاة المبكرة حتى مع ممارسة الرياضة يومياً.

ونصح العلماء بأن هناك حلول بسيطة لتجنب الجلوس لمدة طويلة وتخفيف هذه المخاطر، أهمها التحرك كل نصف ساعة كالمشي أو القيام بنشاطات حركية أخرى.