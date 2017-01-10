برشلونة يدك شباك بالماس بثلاثية

الوقت- تمكن برشلونة من الفوز 3-صفر على لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم في المباراة التي أقيمت دون جمهور جرّاء الأوضاع السياسية والأمنية في إقليم كاتالونيا.

وفي الشوط الأول إستطاع سيرجيو بوسكيتس تسجيل الهدف الأول له في الدوري في ثلاثة مواسم ليمنح برشلونة التقدم بهدف في الدقيقة 49 بعدما قفز ليضع كرته بالشباك بعد ركلة ركنية من ميسي داخل المرمى. وفي الشوط الثاني، استطاع ميسي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، والثالث في الدقيقة 77 وبذلك يرفع رصيده إلى 11 هدف بالدوري هذا الموسم.

وبذلك يحقق برشلونة فوزه السابع على التوالي في الدوري وحافظ على بدايته المثالية في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن أشبيلية صاحب المركز الثاني.