حلب تشيد نصبا تذكاريا لشهداء الجيش السوري (صور)

الوقت- كافأت حلب اليوم شهداء الجيش السوري الذين ضحوا بحياتهم لتحرير المدينة من الارهابيين، بتدشين نصب تذكاري وذلك بحضور القوات الروسية المشاركة في الحرب على الإرهاب وبحضور المحافظ وممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم.

وجرت مراسم تدشين النصب التذكاري على دوار التلفون الهوائي بحي السليمانية.

وبين رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء زيد صالح بحلب، أن النصب التذكاري يخلد شهداء الجيشين السوري والروسي الذين امتزجت دماؤهم على تراب سورية انطلاقا من الواجب المقدس في الدفاع عن الأرض والحق في مواجهة الإرهاب أينما وجد.

بدوره أشار ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء ايغور ايميليانوف إلى أهمية التعاون الروسي السوري في مكافحة الإرهاب ودور ذلك في طرد المجموعات الإرهابية المسلحة وتحرير مساحات كبيرة من الأراضي السورية من الإرهابيين وعودة نحو 500 بلدة ومدينة للحياة الآمنة والتمكن من إيصال آلاف أطنان المساعدات الإنسانية للمحتاجين وكل ذلك كان بتضحيات ودماء الشهداء العسكريين الروس والسوريين والذين نجتمع اليوم لتخليد ذكراهم في هذا النصب التقديري لهم بمدينة حلب.

شارك في الفعالية أمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب وجامعتها ورئيس جامعة حلب وقائد الشرطة وحشد من المواطنين والفعاليات الأهلية في مدينة حلب.