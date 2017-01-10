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  الأحد 10 محرم 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

استفتاء إقليم كردستان والتحديات الخطرة.. كركوك وخطر المواجهة الوقت- كركوك وما لها من حيثية سكانية وشعبية تعتبر اليوم التحدي الأكبر أمام استفتاء إقليم كردستان.

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أخبار

كتالونيا تتمسك بالاستقلال ومدريد تغلق مراكز الاقتراع

الأحد 10 محرم 1439
 
 
 
 
 
كتالونيا تتمسك بالاستقلال ومدريد تغلق مراكز الاقتراع

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الوقت- وقف سكان من إقليم كتالونيا الإسباني صباح اليوم في انتظام في طوابير للمشاركة في استفتاء الاستقلال عن إسبانيا، في وقت أعلنت وزارة الداخلية أنها أغلقت معظم المباني العامة بالإقليم المقرر أن تكون مقار للتصويت.

وتابعت وزارة الداخلية في بيان أن "بعض" مراكز الاقتراع المحتملة لا تزال يسيطر عليها أشخاص ينوون عرقلة جهود الشرطة لتنفيذ أمر قضائي بحظر استخدام المباني العامة في التصويت.

وأغلقت السلطات الإسبانية أكثر من نصف مراكز الاقتراع البالغ عددها 2315 في كتالونيا بحلول منتصف السبت، في وقت أصر الانفصاليون على الاستمرار في الدفاع عن حقهم في التصويت.

وبدا من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية أنها حدّت من احتمالات إجراء الاستفتاء في ظروف عادية، أو ستتيح مشاركة أقل بكثير مما خطط له قادة الإقليم.

وبحلول اليوم الأحد وهو التاريخ المقرر لإجراء الاستفتاء، بدأ كتالونيون مع ساعات الصباح الأولى بالتوجه لمراكز الاقتراع، في حين تشير التوقعات إلى اعتزام عشرات الآلاف من سكان الإقليم المشاركة في ظل مخاوف من توتر الأوضاع الأمنية.

وقضى مئات المؤيدين للاستفتاء الليل بمدارس في عدد من مناطق الإقليم مع أطفالهم، وعبروا عن عزمهم إبقائها مفتوحة للناخبين.

وأصيب أربعة من المعتصمين داخل إحدى مدارس بلدة "مانليو" في كتالونيا بعدما تعرضوا لإطلاق نار مجهول المصدر من خارج المدرسة، في أول حادثة عنف في الإقليم منذ تصاعد التوتر بشأن الاستفتاء.

وفي دلالة على الانقسام الذي سببه الاستفتاء، تجمع متظاهرون مؤيدون للوحدة في المدن الإسبانية الكبيرة ومنها برشلونة للتعبير عن معارضتهم القوية لمسعى كتالونيا للانفصال.

وتظاهر الآلاف في برشلونة أمس السبت ملوحين بالأعلام الكتالونية والإسبانية والأوروبية احتجاجا على الاستفتاء، وملأت الحشود الميدان الواقع وسط المدينة والذي يضم مقر حكومة الإقليم.

وهتف المتظاهرون "نحن أيضا كتالونيون"، في حين ردد آخرون "بودمجون إلى السجن"، في إشارة منهم إلى رئيس حكومة كتالونيا.

في الأثناء، عبر رئيس حكومة الإقليم كارلوس بودجمون في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية عن رغبته في حصول وساطة سواء أيّد الناخبون أو رفضوا الانفصال في الاستفتاء الذي تصر قيادة كتالونيا على أن يجري اليوم الأحد، رغم أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قررت مؤخرا حظر الاستفتاء باعتباره يخرق الدستور.

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