ترامب يرغم وزير الصحة على الاستقالة.. والسبب؟

الوقت- تحت ضغط من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قدّم وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي توماس برايس استقالته من منصبه بتهمة الفساد.
وجاءت الاستقالة بسبب استياء يتعلق باستخدام الوزير طائرات خاصة في مهام عمل رسمية.
وجرى الإعلان عن رحيله المفاجئ بعد ساعة من قول ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه استخدام برايس رحلات طيران مرتفعة التكلفة.
وقال البيت الأبيض في بيان: "قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم، وقبلها الرئيس".
وعين ترامب دون رايت قائما بأعمال الوزير. ويشغل رايت حاليا منصب نائب مساعد الوزير للشؤون الصحية.