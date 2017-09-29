الحشد الشعبي:البارزاني يدير اقليم كردستان العراق بشكل غير دستوري

الوقت- اعتبر المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، الجمعة، إن "استفتاء كردستان غير قانوني والبارزاني يدير الإقليم بشكل غير دستوري"، مشيرا الى أن الميليشيات الكردية هي التي أشرفت على هذا الاجراء الشكلي.

واعرب الأسدي، في مقابلة مع قناة "الميادين"، عن خشيته إزاء "التداعيات الخطيرة" للاستفتاء، مؤكدا أن "الخيار العسكري وارد لكنه مستبعد"، وأضاف أن "استفتاء البارزاني أشرفت عليه ميليشيات وتشكيلات تابعة له وهي كانت مسؤولة عن صناديق الاقتراع".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أن "الاستفتاء لا يختلف كثيرا في أهدافه ونتائجه عما كان يهدف إليه داعش من تقسيم العراق، ونخشى من أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى تداعيات خطيرة ليس أقلها المواجهة العسكرية"، مؤكدا أن "الخيار العسكري وارد لكنه مستبعد بحكم أن لدينا مساحات سياسية يمكن أن نتحرك فيها".

وتابع الأسدي أن "التفويض لرئيس الوزراء هو استخدام كافة الطرق القانونية لاستعادة المناطق المتنازع عليها، ونحن في الحشد الشعبي لا نحمل ضغينة ولا نتحرك برد فعل ولا نرغب في حصول قتال بين أبناء العراق".