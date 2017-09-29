الحشد الشعبي:البارزاني يدير اقليم كردستان العراق بشكل غير دستوري

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  السبت 9 محرم 1439
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هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟

هل يفضي استفتاء إقليم كردستان العراق إلى الاستقلال؟ أكد الباحث السياسي "كاثي كولن" إن انفصال إقليم كردستان العراق في حال تحققه سيفضي إلى تداعيات وخيمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء.

استفتاء الإستقلال: تنامي التعصب القومي وزعزعة الأمن الاقليمي تضم الكثير من المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة المركزية العراقية –بصورة خاصة محافظة كركوك- قوميات مختلفة رافضة للانفصال عن العراق؛ حتى ان هناك خلافات بين اكراد هذه المناطق أنفسهم حيال ذلك، مما يعزز احتمال انهيار الاوضاع في هذه المناطق في حال اجراء الاستفتاء.

إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق، وتهديد الأمن القومي لتركيا تخشى أنقرة من استقلال إقليم كردستان العراق عن هذا البلد لاعتقادها بأنه سيمهد الأرضية لأكراد تركيا للمطالبة بالاستقلال أيضاً وتحوّل المنطقة إلى منطلق لحزب (ب. ك. ك) لتهديد الأمن التركي.

مصر وقفت مع الشرعيّة السورية.. هناك مصالح أمريكية كانت تقود دول عربيّة إلى الحرب السوريّة.. سوريا قوّة للعرب ومصر لن تتركها أبداً أجرى موقع "الوقت" التحليلي مقابلة صحفيّة مع نائب رئيس جريدة الأهرام المصرية "ياسر عبيدي"، على هامش مشاركة الجريدة المصريّة في مؤتمر الغدير الدولي الحادي عشر، وإليكم نصّ المقابلة:

استفتاء إقليم كردستان والتحديات الخطرة.. كركوك وخطر المواجهة الوقت- كركوك وما لها من حيثية سكانية وشعبية تعتبر اليوم التحدي الأكبر أمام استفتاء إقليم كردستان.

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أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار أردوغان: ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النارالوقت- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن ادارة اقليم كردستان العراق ألقت نفسها في النار من خلال خطوة الاستفتاء. وأضاف أردوغان في كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في أنقرة، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، قائلا: "سنوقف الفتنة في العراق كما أوقفناها في سوريا"، واصفاً استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي العراق بالمغامرة، التي يجب أن تنتهي". أشار اردوغان، إلى أن زعيم إقليم كردستان العراقي قد اتخذ خطوة تجاه الاستقلال دون استشارة دول المنطقة ، مضيفا انه "هناك 114 دولة تعترف باستقلال كوسوفو، ويقال أن نسبة الموافقة على استقلال الإقليم الكردي قد بلغت 92 في المئة في حين بلغت نسبة المشاركة 72 في المئة، لديك المال والنفط وعليك التريث، يقول أنه يريد إقامة دولة مستقلة، لديك حدود على امتداد 30 كم، هل جلست وتحدثت إلينا وإلى إيران وسوريا". وتابع أردوغان قائلا "لا نرى ما يحدث في سوريا والعراق والحسابات التي تجري فيهما بمعزل عن تركيا إذ يقومون بإنتاج سيناريوهات جديدة باستمرار, ونحن نسلك طريقاً مختلفاً على هذه الأرضية المتغيرة مع الالتزام بأهدافنا من جهة وتبني اخواننا من جهة أخرى"، وقال "أريد أن أؤكد أنه ليس هناك في هذه المرحلة أي قوة تتطابق مصالحنا معها مئة في المئة فنحن نختلف معهما في نقطة ما حتى أننا نقع في مواجهة".

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أخبار

الحشد الشعبي:البارزاني يدير اقليم كردستان العراق بشكل غير دستوري

الجمعة 8 محرم 1439
 
 
 
 
 
الحشد الشعبي:البارزاني يدير اقليم كردستان العراق بشكل غير دستوري

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الوقت- اعتبر المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، الجمعة، إن "استفتاء كردستان غير قانوني والبارزاني يدير الإقليم بشكل غير دستوري"، مشيرا الى أن الميليشيات الكردية هي التي أشرفت على هذا الاجراء الشكلي.

واعرب الأسدي، في مقابلة مع قناة "الميادين"، عن خشيته إزاء "التداعيات الخطيرة" للاستفتاء، مؤكدا أن "الخيار العسكري وارد لكنه مستبعد"، وأضاف أن "استفتاء البارزاني أشرفت عليه ميليشيات وتشكيلات تابعة له وهي كانت مسؤولة عن صناديق الاقتراع".
وأضاف المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أن "الاستفتاء لا يختلف كثيرا في أهدافه ونتائجه عما كان يهدف إليه داعش من تقسيم العراق، ونخشى من أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى تداعيات خطيرة ليس أقلها المواجهة العسكرية"، مؤكدا أن "الخيار العسكري وارد لكنه مستبعد بحكم أن لدينا مساحات سياسية يمكن أن نتحرك فيها".
وتابع الأسدي أن "التفويض لرئيس الوزراء هو استخدام كافة الطرق القانونية لاستعادة المناطق المتنازع عليها، ونحن في الحشد الشعبي لا نحمل ضغينة ولا نتحرك برد فعل ولا نرغب في حصول قتال بين أبناء العراق".

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الحشد البرزاني العراق

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