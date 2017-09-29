بالصور...خسائر تنظيم داعش على طريق دير الزور- السخنة

الوقت- تمکن الجيش السوري وحلفاؤه، الجمعة، من صد هجوم عنيف شنّه تنظيم داعش الإرهابي على عدة نقاط واقعة على أوتوستراد دير الزور –تدمر بين بلدتي الشولا وكباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

وقامت وحدات الجيش والقوات الرديفة والحليفة بتغطية من الطيران الحربي والمروحي بالتعامل مع الهجوم الإرهابي بالأسلحة المناسبة وأوقعت بين صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

ونشر الإعلام الحربي المركزي صوراً لقتلى إرهابيي تنظيم داعش بعد صد هجومهم على محاور البادية الشرقية في منطقة حميمة وال T٣وجنوب دير الزور.

وحققت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس تقدما جديدا خلال عملياتها المتواصلة لدحر إرهابيي تنظيم داعش من دير الزور عبر سيطرتها على عدة نقاط باتجاه قرية حطلة فوقانى بعد تكبيد التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد.